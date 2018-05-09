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Dünya

Trump, nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu; İran'dan ilk açıklama

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani: ABD'nin asla sözünü tutmadığını gördük

09 Mayıs 2018 00:58

İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmasa ilişkin "ABD'nin asla sözünü tutmadığını gördük" açıklaması yaptı. İran’ın anlaşmaya tamamen uyduğunu belirten Ruhani, "ABD'nin neden anlaşmadan çekildiğini anlamak zor. Anlaşmaya diğer 5 ülke ile devam edeceğiz" dedi.

TIKLAYIN - Trump resmen açıkladı: ABD, İran ile olan nükleer anlaşmadan çekiliyor

Ruhani'nin açıklamaları şöyle:

"ABD'nin asla sözünü tutmadığını gördük. ABD ne gibi delilleri olduğunu göstermeli. İran anlaşmanın bütün maddelerine uymuştur. ABD'nin neden anlaşmadan çekildiğini anlamak zor.

Sadece ABD ve İran arasındaki anlaşma değildi. BMGK'dan onaylanmış bir anlaşmaydı. Diğer tüm taraflardan senatolarda, meclislerde onaylanmış anlaşmaydı. Anlaşmaya diğer 5 ülke ile devam edeceğiz."

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