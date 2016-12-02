Yufka ve 'tartışmalı' lavaş UNESCO listesinde

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve İran'ın ortak olarak sunduğu lavaş ve yufka UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne alındı. Lavaş için Ermenistan da başvurmuştu.

Bianet'te yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne, beş ülkenin desteğiyle yufka ile lavaş dahil edildi.

Ermenistan da başvurdu

Lavaşla ilgili tartışma uzun süredir devam ediyordu. Ermenistan ilk olarak UNESCO komitesine Ermenistan lavaşı olarak dosya sundu. Azerbaycan buna itiraz edince lavaş listeden çıkarıldı.

Daha sonra, Ermenistan, geleneksel Ermeni lavaşının, pişirme tekniğiyle "eşsiz" olduğunu savundu. UNESCO, Ermenistan lavaşını tekrar listeye aldı.

Türkiye'de de "lavaş kimindir" tartışması dönmeye başladı. "Şanlıurfalılar lavaşına sahip çıkıyor" haberleri çıkmaya başladı.

Bunun üzerine de Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve İran UNESCO komitesine “İnce Ekmek Yapma ve Paylaşma Kültürü: Lavaş, Katırma, Jupka, Yufka” ortak dosyasını sundu.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da dün toplanan UNESCO Kültür Mirasının yaptığı toplantıda, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve İran'ın desteği ile bu ülkelerde yapılan ince ekmek yapımı yufka ve lavaş Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne eklendi.

Ortak lezzet lavaş

Lavaş, su, un ve tuzla imal edilip saçta odun ateşinde pişirilen bir ekmek. Kime ait olduğu, kiminkinin eşsiz olduğu üzerine tartışma devam etse de lavaş ve yufka birbirine komşu ülkelerin sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri.

UNESCO toplantısında ayrıca Belçika'nın "geleneksel birası", Küba'nın "Rumba dansı ve müziği", Çin'in "24 saatlik güneş takvimi" ile Bangladeş'te "14 Nisan'da kutlanan geleneksel festival" de yine Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Listede Türkiye'den neler var?

Meddahlık Geleneği (2008), Mevlevi Sema Törenleri (2008),

Âşıklık Geleneği (2009), Karagöz (2009),

Nevruz (Azerbaycan, Hindistan,İran, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan ile ortak dosya, 2009),

Geleneksel Sohbet Toplantıları (Yaren, Barana, Sıra Geceleri ve diğer, 2010),

Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah (2010), Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali (2010),

Geleneksel Tören Keşkeği (2011), Mesir Macunu Festivali (2012).

Ebru (Türk Kağıt Süsleme Sanatı) (2014) (NV)