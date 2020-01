İKSV Salon'da, 2013’ün son ayında sanatseverlere müzik dolu bir program sunacak. Trust, Yasemin Mori, Is Tropical, Fallulah ve Ayyuka konserleriyle yılı kapatacak Salon, yeni yılda yine birbirinden farklı sesleri sahnesinde ağırlamaya devam edecek. Yuck’tan The Wedding Present’e, Wye Oak’tan Tunng’a yeni yılda Salon’da!

Synthpop’un Kanadalı ismi Trust 10 Aralık Salı akşamı Salon’da

2013’ün son ayını bol müzikli geçiren Salon sahnesinde 10 Aralık Salı gecesi 21.30’da synthpop’un Kanadalı ismi Trust olacak. 2011’de yayımlanan Bulbform ve Candy Walls parçalarının ardından ilk albümü TRST’yi Şubat 2012'de yayımlayan Trust’un hem albümü hem de albümden sonra çıkardığı başarılı remix’leri büyük beğeni kazanmıştı. İstanbullu müzikseverlerle daha önce yine Salon’da buluşan Trust, Castles, Austra ve Hercules and Love Affair gibi gruplarla sıklıkla aynı sahneyi paylaşıyor. Robert Alfons’un 2009 yılında oluşturduğu Trust konserinin biletleri 30 TL (ayakta) ve 20 TL (öğrenci) üzerinden temin edilebilecek.

Salon’da 2013’ün son konserleri

Salon 13 Aralık Cuma Yasemin Mori, 14 Aralık Cumartesi Is Tropical, 19 Aralık Perşembe ve 20 Aralık Cuma Fallulah, 21 Aralık Cumartesi gecesi ise Ayyuka konserleriyle 2013 yılına veda edecek.

Yeni yılın yeni isimleri

Kültür ve sanatın modern sahnesi Salon, farklı sanat disiplinlerinden başarılı temsilcileri ağırlayacağı yepyeni bir yıla hazırlanıyor. Cazdan bağımsız müziğe, güncel müziğin kalbi 2014 kışında da Salon'da atacak. Yeni yılda Salon’da konser verecek isimlerin biletleri 11 Aralık Çarşamba gününden itibaren, Biletix satış kanalları ve ana gişe İKSV’den satışa çıkıyor.

Yüzyılın en etkili ve ilham veren caz gruplarından E.S.T.’nin üyelerinden biri olarak adını dünyaya duyuran İsveçli baterist Magnus Öström, 18 Ocak Cumartesi akşamı Salon’un konuklarından.

Kendilerini Twitter üzerinden “pack of she-wolves” (dişi-kurtlar grubu) olarak tanımlayan Manchester’ın dört kişilik ateşli müzik grubu PINS ise 25 Ocak Cumartesi Salon’da olacak. PINS’in hemen öncesinde İngilitere çıkışlı indie-pop grubu Younghusband Salon sahnesinde olacak.

Sam Genders ve Mike Lindsay tarafından 2003 yılında kurulan folktranika grubu Tunng 2004’ten beri 5 albüm ve pek çok single yanı sıra Bloc Party’nin The Pioneers şarkısını cover’lamasıyla tanınıyor. Tunng, 21 Şubat Cuma gecesi Salon’da olacak.

Hollandalı multi-enstrümantalist Brian Batz’in sınırsız hayal gücüne sahip düşünce ürünü olarak ortaya çıkan Sleep Party People 22 Şubat Cumartesi günü Salon’da sevenleriyle buluşacak. Dünya çapında artan kendine has bir hayran kitlesi elde edinen Batz Boards of Canada, David Lynch ve Erik Satie’nin işlerinden ilham alıyor.

İlk olarak A Silver Mt. Zion adı altında 1999 yılında kurulan ve yaptıkları şeye inanarak yavaş yavaş ilerlediklerini söyleyen Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra, Fuck Off Get Free We Pour Light on Everything albümleriyle 2014’te karşımıza tekrar çıkmaya hazırlanıyor. Thee Silver Mt. Zion Memorial Orchestra, 13 ve 14 Mart’ta Salon’un konuğu olacak.

İngiltere bağımsız müzik sahnesinin efsane topluluklarından The Wedding Present de yeni yılda Salon’da! Esas adam David Gedge’nin yazdığı, acı-tatlı, nefes kesen ve samimi şarkılarını gitar tınılarıyla anlatan The Wedding Present, 15 Mart Cumartesi günü Salon’da dinleyicileriyle buluşacak.

2009 yılında Londra’da kurulmuş olan alternatif/noise pop grubu Yuck, Şubat 2011’de kendi isimlerini taşıyan ilk albümleri yayınlandığında İngilitere’de büyük beğeni topladı. Dinosaur Jr., Pavement, My Bloody Valentine, Sonic Youth gibi gruplarla karşılaştırılan, Eylül 2013’te Glow & Behold adlı ikinci albümleriyle hayranlarıyla tekrardan buluşan Yuck, 22 Mart Cumartesi günü Salon’da olacak.

Andy Stack ve Jenn Wasner tarafından Baltimore, Maryland’de kurulmuş indie folk rock grubu Wye Oak, 2011 çıkışlı Civilian albümü ile büyük beğeni topladı. 29 Mart Cumartesi günü Salon sahnesinde olacak Wye Oak 2014 yılında piyasaya çıkacak yeni albümlerinden şarkıları da seslendirecek.