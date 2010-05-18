Yüce Mahkeme yabancı soyad talebini değerlendiriyor

T24- Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi, yabancı ırk ve millet isimlerinin de soyismi olarak kullanılabilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yüksek Mahkeme’den vize çıkarsa Kürtçe, Süryanice, Ermenice, Arapça gibi diller üzerindeki soyisim yasağı ortadan kalkacak.





Habertürk gazetesinde yer alan habere göre, Mardin Midyat’ta yaşayan Süryani vatandaş F.A., soyismini Süryanice’de “Tuma ailesi” anlamına gelen “Bartuma” olarak değiştirmek istedi. Ancak talebi Nüfus Müdürlüğü’nce reddedildi. F.A., bunun üzerineMidyat Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, Süryanice soyismine engel olan SoyisimYasası’nın “yabancı ırk vemillet isimleriyle soyadları kullanılamaz” hükmünün Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Daha önce de Ankara’da yaşayan H.A., Budizmi kabul ettiği gerekçesiyle Padmapani Paramabindu ismini alabilmek için Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açmıştı.Mahkeme, talebi reddedince Yargıtay da Soyisim Yasası uyarınca Paramabindu’ya vize vermemişti.



Eğer Anayasa Mahkemesi 20Mayıs’ta yapacağı ilk incelemede düzenlemeyi iptal ederse hem Süryanice Bartuma hem de Hinduca Paramabindu soyisimlerine kimlik yüzü görünecek.