YTÜ öğrencileri, çocuk yaşta evliliği savunan Prof. Bedri Gencer'in odasını mühürledi

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, Elazığ depremini çocuk yaşta evliliklere izin verilmemesine bağlayan, Bedri Gencer'in odasını mühürledi. Gencer'in YTÜ binasındaki odasını mühürleyen öğrenciler, odanın kapısına "Bu oda Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından mühürlenmiştir!" yazılı bir not bıraktı.

Okulla ilişiğinin kesilmesi talep edilmişti

YTÜ öğrencileri daha önce de çocuk yaşta evliliği savunan Gencer'in üniversiteden gönderilmesi için mücadelelerine devam edeceklerini söylemişti. Öğrenciler Gencer'in dersini terk etmiş ve ardından Gencer'in üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi için topladıkları dilekçeleri rektörlüğe teslim etmişlerdi.

Gencer Elazığ depreminin ardından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı."

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