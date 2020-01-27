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Profesör Gencer: Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak gayretullaha dokunmayalım

Gencer, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı

27 Ocak 2020 20:34

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bedri Gencer, geçtiğimiz hafta cuma akşamı meydana gelen Elazığ depreminin ertesi günü  sosyal medya hesabı üzerinden tartışmalara yol açan bir paylaşım yaptı.

Gencer'in Twitter'dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, ebola virüsü… Avustralya, Çin gayretullaha dokundu azap geldi. Maazallah, biz de zinayı, livatayı yasallaştırarak, Allah’ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı” ifadelerini kullandı.

Gencer, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.

* Gayretullah: Allah’ın, kulunu muhabbeti sebebiyle gayrdan (kendisinden başka her şeyden) esirgeme hususundaki gayreti

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