Prof. Bedri Gencer, tepki çeken ifadelerinde Elazığ depremini kastetmediğini savundu: Görüşlerim çarpıtıldı

Depremin “zinanın yasal olması” ve “çocuk evliliklerinin yasaklanmasından” kaynaklı olduğunu ima eden paylaşımından dolayı eleştirilen Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bedri Gencer, Twitter paylaşımının bilinçli olarak çarpıtıldığını, söz konusu mesajın deprem öncesinde yazıldığını iddia ederek, "Mesajım, sık sık yaptığım gibi, dinen meşru yaşta evlendikleri halde hapse atılan babaların çocuklarının ahının tutacağı uyarısından ibaretti" dedi.

Prof. Dr. Gencer, "Gayretullaha dokunmak edebiyat değildir. AIDS, Ebola virüsü, Avustralya, Çin gayretullaha dokundu, azap geldi. Maazallah biz de zinayı, livatayı yasallaştırırsak, Allah'ın helal kıldığı yaşta evliliği tecavüz sayarak, mutlu yuvaları bozarak gayretullaha dokunmayalım. Az kaldı" paylaşımında bulunmuş ve Yıldız Teknik Üniversitesi paylaşımdan üç gün sonra yaptığı açıklamada, Gencer'in "haddini aşan ve kabul edilmesi mümkün olmayan" ifadeleri hakkında inceleme başlatıldığını aktarmıştı.

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Mesajının art niyetli şekilde çarpıtıldığını vurgulayan Gencer, "Halbuki biz 'çocuk evliliği' değil, 'erken evlilik', 'gayretullaha dokunduk' değil, 'gayretullaha dokunmayalım' diyorduk. Eğer mesajımızda milletçe yüreğimizin yandığı Elazığ depremini kastetseydik 'gayretullaha dokunduk' derdik, 'gayretullaha dokunmayalım' değil. Buna rağmen, maksat, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğu için, bazı tanınmış gazeteci yazarlar bile mesajımızı aktarmadan ve çarpıtarak, şahsımıza yönelik bu ahlaksız karalama kampanyasını sürdürdüler" diye konuştu.