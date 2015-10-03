YSK'nın 'sandık' kararına AKP'den ilk tepki: Anayasa'ya da hukuka da aykırı

Yüksek Seçim Kurulu'nun sandıkların taşınmaması yönünde aldığı karara AKP'den ilk tepki partinin YSK Temsilcisi Şeref Malkoç'tan geldi. YSK'nın aldığı kararın "hukuka da gerçekliğe de aykırı" olduğunu iddia eden Malkoç, "Türkiye 'de şiddet var, çatışma var, terör var. Hepimizin görmesi gerekir. Yarın Allah göstermesin o bölgelerde kurulacak sandıklarda güvenlik görevlilerimize kurulacak pusu veya şehit olayının gelmesi veya bir çatışma olması hepimizi derinden yaralayacaktır" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Şeref Malkoç, YSK çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İlçe seçim kurullarından gelen sandık taşıma taleplerinin değerlendirildiğini ve YSK'nın oy çokluğuyla bu konuda yetkisinin olmadığına karar verdiğini belirten Malkoç, "YSK, sandıkların yerinin belirlenmesiyle ilgili yetkisinin olmadığına karar verdi. YSK'nın kararları Anayasa'ya göre kesindir. Ama bizim kanaatimizce bu karar Anayasa'ya, kanunlara aykırıdır" diye konuştu.

Toplantıda "YSK'nın kanunda hüküm olmamasına rağmen AK Parti'nin 'Haydi Bismillah' şarkısını tekrar itiraz üzerine yasakladığını, hatta yasağı genişlettiğini" de dile getiren Malkoç, "Halbuki 298 sayılı Kanun'un 58. maddesi propaganda da sadece matbuat ve basılı ilanları kapsıyor. YSK bu konuda yetkili olmamasına rağmen ve kanunda sözler, görüntüler yasak edilmemesine rağmen kendini TBMM yerine koydu ve 'Haydi Bismillah'ı yasakladı" değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa'nın YSK'ya seçimlerin düzen içinde yürütülmesi konusunda sorumluluk verdiğini, ilçe seçim kurullarına da yetki verildiğini ifade eden Malkoç, şöyle konuştu:

"YSK'ya sorumluluk yüklenmişken, YSK oy çokluğuyla reddetti. Hepimiz uyacağız. Anayasanın gereği budur. Ama biz eleştirilerimize devam edeceğiz. Türkiye'de şiddet var, çatışma var, terör var. Hepimizin görmesi gerekir. Yarın Allah göstermesin o bölgelerde kurulacak sandıklarda güvenlik görevlilerimize kurulacak pusu veya şehit olayının gelmesi veya bir çatışma olması hepimizi derinden yaralayacaktır. YSK'nın seçimlerden sorumlu olmasına rağmen bu konuda yetkim yoktur demesi gerçeğe de Anayasa'ya da hukuka da aykırıdır."