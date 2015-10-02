AKP'de 'sandık taşıma' çatlağı; Mehmet Ali Şahin: YSK'nın yetkisi yok; Ömer Çelik: Karar YSK'ya ait

Son dönemde artan çatışma ortamı gerekçe gösterilerek gündeme getirilen ‘sandık taşıma’ tartışması AKP’de farklı yorumlara neden oldu. “YSK’nın böyle bir yetkisi yok” diye konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’e cevap bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, “Nihai karar, Yüksek Seçim Kurulu'na aittir” dedi. HDP ise sandık taşıma durumunda konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.

YSK'nın nihai kararını bugün ya da yarın vermesi bekleniyor.

Ancak, başta Güneydoğu olmak üzere, ilçe ve il seçim kurullarının aldığı sandık taşıma kararı konusunda farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in "yeni bir yasal düzenleme yapmadan, sandıkların taşınması mümkün değil" açıklamasına karşılık, AKP Sözcüsü Ömer Çelik bugün yazılı bir açıklama yaparak, "nihai karar YSK'ya ait" dedi.

Ömer Çelik açıklamasında, "Bugüne kadar pek çok köy veya mahalledeki seçmenlerin oy kullanacağı sandığın, başka bir köy veya mahalleye kurulmasına dair İlçe Seçim Kurulu ve YSK kararları vardır. Burada önemli olan, bu yönde bir kararı gerekli ve zorunlu kılan haklı gerekçenin olup olmadığıdır çünkü Anayasa ve yasalar, bu yönde bir karar alınmasına engel değildir" dedi.

Basına yansıyan İlçe Seçim Kurulu kararlarının, sandıkların kurulacağı yerin belirlenmesiyle ilgili ve sınırlı olduğunu belirten Çelik, sandıkların birleştirilmesi ya da seçmenin kayıtlı olduğu sandık dışındaki bir sandıkta oy kullanmasının söz konusu olmadığını belirtti. Çelik şöyle devam etti:

"Seçimde sandıkların konulacağı yeri belirleme yetkisi, İlçe Seçim Kurulu'nundur. İtiraz veya şikayet halinde nihai karar, Yüksek Seçim Kurulu'na aittir. Bugüne kadar pek çok köy veya mahalledeki seçmenlerin oy kullanacağı sandığın, başka bir köy veya mahalleye kurulmasına dair İlçe Seçim Kurulu ve YSK kararları vardır. Burada önemli olan, bu yönde bir kararı gerekli ve zorunlu kılan haklı gerekçenin olup olmadığıdır çünkü Anayasa ve yasalar, bu yönde bir karar alınmasına engel değildir."

HDP: YSK sandık taşımayı onaylarsa SANDIK, AYM'ye gideriz

HDP cephesinde ise, sandıkların yerlerinin değiştirilmesine yönelik itiraz sürüyor. Parti adına konuyu takip eden HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Meral Daniş Beştaş, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, YSK'nın sandıkların yerinin değiştirilmesi ya da taşınması gibi bir karar alma yetkisine sahip olmadığını vurgulayarak, "Aksi yönde bir karar alınırsa, parti olarak Anayasa Mahkemesi'ne gideriz. Seçmenlerimiz de dava açarlar" dedi.

İlçe seçim kurullarının sandıkların taşınması konusundaki kararlarına karşılık itirazları sürdürdüklerini kaydeden Beştaş, "Mevcut durumda ne Anayasa, ne de yasalar sandık taşınmasına izin vermiyor. Üstelik bu, siyasi partilerden sadece HDP'nin görüşü değil. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin de aynı yönde görüş bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, aynı görüş dile getirildi. Erdoğan da, 'Anayasa değişmediği için taşımalı sisteme geçemiyoruz' dedi. Ayrıca, daha önceki seçimlerde yapılan benzer taleplere YSK'nın bugüne kadar vermiş olduğu red kararları da ortada" dedi.

Sandıkların yerinin değiştirilmesi halinde, engelli, yaşlı, maddi durumu iyi olmayan seçmenlerin oy kullanma hakkının ellerinden alınacağına dikkat çeken Beştaş, "Sandıkların yerinin değiştirilmesindeki amaç, seçmenlerin oy verme oranının düşürülmesi. HDP'nin yüzde 90'a yakın oy aldığı yerlerde bu tip kararlar alınıyor. Böylece seçmenin oy vermesinin önüne geçilmesi planlanıyor" diye konuştu.

Seçimlerin, demokrasinin en önemli unsurlarından biri olduğuna da dikkat çeken Meral Daniş Beştaş, "Sağlıklı işleyen bir demokraside, YSK'nın red dışında başka bir karar vermesi mümkün değil. Ancak yine de, aksi yönde bir karar olursa, biz parti olarak Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye kararlıyız. Seçmenlerimiz ise elbette hukuki yollara başvuracaklardır" dedi.

Mehmet Ali Şahin ne demişti?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "YSK'nın sandık taşıma kararı alma yetkisi bulunmadığını" vurgulayarak, "Yasal düzenleme olmadan böyle bir işlem yapılması bana göre doğru değil. Fiili bir durum da olamaz" demişti. Bir dönem Adalet Bakanlığı da yapan Mehmet Ali Şahin, TRT'de yayınlanan Haber Odası programında yaptığı açıklamalarda sandıkların "yeni bir yasal düzenleme yapılmadan taşınmasının mümkün olamayacağını" söylemişti.