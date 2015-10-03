YSK, sandık taşıma taleplerini reddetti!

YSK, Doğu ve Güneydoğu'da sandıkların taşınması yönündeki kararlar YSK tarafından reddedildi. YSK, sandık taşıma konusunda oy birliğiyle yetkisizlik kararı alırken, "güvenlik gerekçesiyle" sandık taşınamayacağı yönündeki kararı oy çokluğuyla verdi.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde il ve ilçe seçim kurulları, Cizre, Sur, Varto ve Batman başta olmak üzere pek çok bölgede sandık taşıma kararı almıştı.

İşte YSK kararının içeriği

Türkiye'nin günlerdir beklediği Yüksek Seçim Kurulu'nun sandık taşıma kararının içeriğini YSK'daki CHP Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, açıkladı.

Yakupoğlu, Ağustos ayından bu yana ilçe seçim kurullarından gelen ilk sandık taşıma kararından beri 298 sayılı kararın 4 ve 5. maddelerinin "sandıkların mahallelerde kurulması ve Mahalle dışında sandık kurulmaması" hükümlerini içerdiğine dikkat çektiğini, Anayasa'nın 79. maddesininde kanunun bu açık hükmünü değiştirmek için kullanılamayacağını savunduğunu anlattı.

YSK'nın da bu görüşü benimsediğini belirten Yakupoğlu, şöyle konuştu:

“İlçe seçim kurullarının sandık taşıma kararları oy birliği ile iptal edildi"

"YSK'nın önüne iki çeşit dosya geldi. İlk dosya, Cizre örneğinde olduğu gibi İlçe Seçim Kurulu'nun aldığı sandıkların taşınmasına ilişkin kararlardı. Bu kararlar, YSK tarafından oy birliği ile iptal edildi. İkinci tür dosyalar ise yine ilçe seçim kurullarından gelen taşımaya ilişkin YSK'dan görüş isteyen dosyalardı. Bunlara da sandıkların taşınamayacağına ilişkin görüş bildirilmesine karar verildi."

YSK'nın Mehmet Ali Şahin'in yorumunu uyguladı

İl ve ilçe seçim kurullarının güvenlik nedeniyle aldığı sandık taşıma kararları AKP içinde de farklı yorumlara neden olmuştu.Partinin iki Genel Başkan Yardımcısı birbiriyle çelişen görüşler ortaya atmıştı. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, “YSK’nın böyle bir yetkisi yok” derken, AKP'nin bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise “Nihai karar, Yüksek Seçim Kurulu'na aittir” demişti.

Yüksek Seçim Kurulu ise Mehmet Ali Şahin'in görüşünü benimsedi ve sandık taşıma konusunda YSK'nın yetkisi olmadığına ilişkin kararı aldı.

Ömer Çelik ne demişti?

Ömer Çelik dün yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar pek çok köy veya mahalledeki seçmenlerin oy kullanacağı sandığın, başka bir köy veya mahalleye kurulmasına dair İlçe Seçim Kurulu ve YSK kararları vardır. Burada önemli olan, bu yönde bir kararı gerekli ve zorunlu kılan haklı gerekçenin olup olmadığıdır çünkü Anayasa ve yasalar, bu yönde bir karar alınmasına engel değildir" demişti.

Mehmet Ali Şahin ne demişti?

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, "YSK'nın sandık taşıma kararı alma yetkisi bulunmadığını" vurgulayarak, "Yasal düzenleme olmadan böyle bir işlem yapılması bana göre doğru değil. Fiili bir durum da olamaz" demişti. Bir dönem Adalet Bakanlığı da yapan Mehmet Ali Şahin, TRT'de yayınlanan Haber Odası programında yaptığı açıklamalarda sandıkların "yeni bir yasal düzenleme yapılmadan taşınmasının mümkün olamayacağını" söylemişti.