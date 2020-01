YSK'nın 'Haydi İnşallah' sloganına yasak getirmemesinin gerekçesi ortaya çıktı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ‘dini ibare’ içerdiği gerekçesiyle AKP’nin seçim şarkısı olarak belirlenen ‘Haydi Bismillah’ adlı şarkısına yasak getirirken, 2009 yılındaki seçimlerde Şanlıurfa'dan Bağımsız Belediye Başkan adayı Eşref Fakıbaba’nın kullandığı ‘Tamam İnşallah’ sloganına neden yasak kararı çıkmadığı anlaşıldı.

Şanlıurfa 1. Merkez İlçe Seçim Kurulu, AKP’nin, 2009 seçimlerinde Bağımsız Belediye Başkan adayı Eşref Fakıbaba’nın kullandığı ‘Tamam İnşallah’ sloganın yasaklanması için yaptığı başvuruya olumlu yanıt vermemişti. İlçe Seçim Kurulu'nun, gerekçeli kararında, ‘inşallah’ sözcüğünün toplumda her kesimden her vatandaşın her ortam ve konuşmada yaygın olarak kullanıldığını belirtilerek ve tek başına dini ibare sayılamayacağına hükmedildiği ortaya çıktı. Böylelikle, Fakıbaba sloganını kampanya boyunca kullanmıştı.

AKP’nin ‘Tamam İnşallah’ başvurusu

AKP’nin 23 Mart 2009 tarihli ve merkez ilçe başkan yardımcısı Hüseyin Polat imzalı dilekçesinde, "YSK'nın 2009/341 sayılı kararın 8. maddesi gereğince propaganda için kullanılan el ilanları ve her türlü matbuu alan üzerinde Türk bayrağı, dini ibareler bulundurulması yasak olup seçim propogandalarında Türkçe'den başka dil ve yazı kullanılmasının yasak olduğuna karar vermiştir" hükmünü hatırlatıp 'Tamam inşallah'ın yasaklanmasını istediği ortaya çıkmıştı.