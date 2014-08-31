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Yaşam

Bu gece 'Vira Bismillah' denilecek

4 ay süren denizlerdeki av yasağı bu gece bitiyor

31 Ağustos 2014 12:24

Marmara, Ege ve Karadenizli balıkçılar Mayıs ayında başlayan av yasağının 1 Eylül’de bitecek olmasının heyecanını yaşıyor. Son hazırlıklarını tamamlayan yaklaşık 22 bin tekne bu geceden itibaren ‘Vira Bismillah’ diyerek ağlarını sulara bırakacak.

Türkiye’de su ürünleri istihsal sahalarında avcılık yapmak üzere ruhsatlandırılmış 22 bin 204 balıkçı gemisi bulunuyor. Bu teknelerden 3 bin 414’ü iç sularda, 18 bin 790 tanesi denizlerde faaliyet gösteriyor. Doğu Karadeniz’de 120, Batı Karadeniz’de 25, Marmara’da 62, Ege’de 53, Akdeniz’de 17 balıkçı barınağı, barınma yeri ve çekerek yer alıyor. 2013’te avlanan 295 bin ton balığın bu yıl 350 bin tona çıkması bekleniyor. Balıkçıların geçen yıl en fazla avladığı balıklar arasında hamsi 180 bin tonla ilk sırada yer almıştı.

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