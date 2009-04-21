YSK'dan iki seçim iptali

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Aksaray'ın Sultanhanı ve Kütahya'nın Gediz ilçesinin Fırdan beldelerinin belediye başkanlığı seçimlerinin iptaline karar verdi.



Edinilen bilgiye göre, bu beldelerdeki belediye başkanlığı seçimlerine bazı siyasi partiler itirazda bulundu.



İtirazları değerlendiren YSK, Sultanhanı ve Fırdan beldelerinin belediye başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesine karar verdi.



YSK, Muş'un Varto ilçesinde ve Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Yörükler beldesinde de belediye meclisi seçimlerinin yenilenmesini kararlaştırdı.



Bu merkezlerde yenileme seçimi 7 Haziran Pazar günü yapılacak.



Bu arada kurul, Adana'nın Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki belediye başkanlığı seçimleri sonuçlarına yapılan itirazları da reddetti. (AA)

