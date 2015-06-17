YSK’dan AKP ve HDP’nin seçim itirazlarına ret

7 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminin tamamlanmasının ardından itiraz süreci devam ediyor. AKP, YSK’ya Diyarbakır'daki seçim sonuçlarıyla ilgili 32, Van seçim sonuçlarıyla ilgili 11, Giresun seçim sonuçlarıyla ilgili 2 ayrı itirazda bulundu. HDP ise Elazığ seçim sonuçlarıyla ilgili YSK'ya itiraz başvurusu yaptı. Çoğunlukla geçersiz oyların yeniden sayılması talebini içeren itirazları görüşen kurul, tüm itirazların reddine karar verdi.

YSK'ya itirazlar, yarın (18 Haziran 2015) saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Bu arada, il seçim kurulu kararlarına karşı 21 Haziran Pazar saat 17.00'ye kadar olağanüstü itiraz yolu kullanılabilecek. Kurul, tüm siyasi partilere olağanüstü itiraz yolunu kullanıp kullanmayacaklarını soracak.

Yeni itiraz gelmezse YSK, 18 Haziran Perşembe günü kesin seçim sonuçlarını açıklayacak.