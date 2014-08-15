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Politika

YSK: Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarını açıklarken, Erdoğan'ın Başbakanlığının sürüp sürmediğine yönelik bir açıklama yapmadı

15 Ağustos 2014 21:06

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, düzenlediği basın toplantısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçlarını açıkladı. Sadi Güven, Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığının devam edip etmemesine yönelik bir yorum yapmadı.

Recep Tayyip Erdoğan 12. cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir” diyen Güven “Kesin sonuçlar ile Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiğine ilişkin mazbata, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e takdim edildi" açıklamasında bulundu.

YSK Başkanı, seçimin tamamlandığını, Anayasa uyarınca Erdoğan'ın tartışılan görev süresine ilişkin sorunun muhatabı olmadıklarını vurguladı. Bu yöndeki bir soruya Güven “Anayasa'nın 79. maddesi görevimizi düzenler. Bu görev seçim başlangıcından bitişine kadardır. Seçimin tamamlanmasından sonraki aşamada Anayasa YSK'ya ayrıca bir görev vermemiştir” yanıtı verdi.

 

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