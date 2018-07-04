YSK seçimin kesin sonuçlarını açıkladı, AKP'nin oy oranı arttı

Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. AKP'nin oy oranı, geçici sonuçlara göre yüzde 0.71 arttı. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre oyların yüzde 41.85'ini alan AKP'nin oy oranı kesin sonuçlarda yüzde 42.57'ya çıktı.

YSK sonuçlarına göre AKP, yüzde 42.56 oy oranıyla 295 milletvekili, CHP yüzde 22.65 oy oranıyla 146, HDP yüzde 11.70 oy oranıyla 67, MHP yüzde 11.10 oy oranıyla 49, İyi Parti de yüzde 9.96 oy oranıyla 43 milletvekilini Meclis'e soktu. Bağımsız adaylardan ise kimse Meclis'e giremedi.

Geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti. HDP'nin seçim çalışmalarını 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunduğu cezaevinden yürüten adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.

YSK'nın yaptığı açıklamaya göre; 24 Haziran'da 59.367.469 kayıtlı seçmenin 51.197.959'u oy kullandı. Geçerli oy sayısı 50.068.627, geçersiz oy sayısı ise 1.29.332 olurken; seçime katılım oranı yüzde 86.24 olarak gerçekleşti.

Öte yandan, YSK Başkanı Sadi Güven ve üyelerin imzaladığı, Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildiğine ait belgenin de görüntüsü paylaşıldı.

YSK'nın açıkladığı kesin sonuçlara göre partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları şöyle:

AKP: Yüzde 42.56

CHP: Yüzde 22.65

HDP: Yüzde11.70

MHP: Yüzde 11.10

İyi Parti: Yüzde9.96

Saadet Partisi: Yüzde1.34

Vatan Partisi: Yüzde 0.23

Hüda-Par: Yüzde 0,31

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52.59 (26.330.823)

Muharrem İnce: Yüzde 30.64 (15.340.321)

Selahattin Demirtaş: Yüzde 8.40 (4.205.794)

Meral Akşener: Yüzde 7.29 (3.649.030)

Temel Karamollaoğlu: Yüzde 0.89 (443.704)

Doğu Perinçek: Yüzde 0.20 (98.955)