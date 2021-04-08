YSK, seçime katılabilecek partileri açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Gelecek Partisi'nin itirazını kabul etti, seçimlere katılabilecek parti sayısı Gelecek Partisi ile 20'ye çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu, Ahmet Davutoğlu'nun başkanı olduğu Gelecek Partisi'nin Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde yapılacak seçim için yaptığı itirazı kabul etti. YSK, yeni bir karar vererek Gelecek Partisi'nin seçimlere katılabileceğini duyurdu. Kararla birlikte seçinlere katılabilecek siyasi parti sayısı 20 oldu.

ANKA'nın haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu, 19 Mart'ta verdiği karar ile seçimlere katılabilecek 19 partiyi açıklamış, diğer partilerin seçimlere katılma yeterliliğini sağlayamadığına hükmetmişti.



Gelecek Partisi, Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ve Avukat Ali Aydın aracılığıyla karara itiraz etti. İtirazda, partinin 42 ilde örgüt kurarak kongre şartını yerine getirdiği, bu nedenle yapılacak ilk seçime katılabileceği belirtildi.



İtirazı kabul eden YSK, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gerekli belgeleri istedi. Belgeleri inceleyerek yeni bir karar alan YSK, Gelecek Partisi'nin yapılacak ilk seçimlere katılabileceğini, seçime katılabilecek parti sayısının 20 olduğunu açıkladı.

Seçime katılabilecek partiler