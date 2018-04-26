YSK seçim takvimini bugün açıklayacak

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, seçim takvimini bugün (26 Nisan) açıklamayı planladıklarını söyledi. Yapılan itiraz üzerine Hür Dava Partisi’nin (HÜDA PAR) de seçimlere girme yeterliliğine sahip olduğu yönünde karar verdiklerini kaydeden Güven çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, "Siyasi partilerle ilgili bir itiraz kalmadı. Seçime 11 parti girmiş oldu. Uyum yasası TBMM'den çıktı ancak Resmi Gazete'de şu an itibarıyla yayımlanmadı. Bu nedenle seçim takvimini yayımlayamadık. Bu değişiklikler bu gece ya da yarın Resmi Gazete'de yayımlanırsa bir kez daha gözden geçirip seçim takvimini inşallah yarın yayımlamayı düşünüyoruz" dedi.

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YSK’nin, Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine girmesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararda, HÜDA PAR'ın oy verme günü olan 24 Haziran'dan 6 ay öncesinde yurt genelinde 41 ilde teşkilatlanma koşulunu sağladığı belirtildi.

Partinin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddelerinin öngördüğü koşullara sahip olduğunun tespit edildiği, bu nedenle 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine katılma koşullarını taşıdığının anlaşıldığı bildirildi. Bu kapsamda, 22 Nisan'da ilan olunan siyasi partilerin yanı sıra HÜDA PAR’ın da 24 Haziran'da birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne katılabileceği kaydedildi.

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YSK’nın kararı duyurmasının ardından HÜDA PAR’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, “YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullanılmıştı.