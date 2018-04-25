Seçimlere katılacak parti sayısı 11'e çıktı

Yüksek Seçim Kurulu, yapılan itirazın değerlendirilmesi üzerine HÜDA-PAR'ın da seçimlere katılabileceği sonucuna ulaşıldığını duyurdu. Böylece, seçimlere katılabilecek siyasi partilerin sayısı 11'e çıktı.

Hür Dava Partisi'nin (Hüda-Par) itirazını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu bu partinin de gerekli şartları taşıdığına ve seçimlere katılabileceğine karar verdi. YSK Başkanı Sadi Güven tarafından yapılan açıklamada, "İtiraz üzerine, 'Kongremizi yaptık.' dediler. Biz ilçelerden bütün belgeleri Yüksek Seçim Kurullarından, onların bize vermiş olduğu bilgileri teyit ettirdik. Toplamda 41 ilde teşkilatlanma şartını yerine getirdiler. Biz de Hür Dava Partisinin seçime girmesine karar verdik. Biraz önce imzalandı. Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderildi" ifadelerine yer verildi.

HÜDA PAR'dan 'Hayırlı olsun' tweeti

HÜDA PAR’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, “YSK'ya yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış, partimizin seçimlere parti olarak katılma hakkı teslim edilmiştir. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Hangi partiler seçime katılabiliyor?

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK), pazar günü yapılan açıklamada, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimine, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) , Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin girebileceğine karar verildiği duyurulmuştu. Bugün yapılan açıklamayla bu listeye Hür Dava Partisi (Hüda-Par) de eklendi.