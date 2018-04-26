T24 LogoT24 Logo
Gündem

Seçimlere 60 günden az kaldı; SONAR anketine göre Cumhur İttifakı yüzde 50'ye ulaşamıyor

Ankete göre CHP yüzde 23.8, HDP de yüzde 11.3 oy oranına ulaşıyor

26 Nisan 2018 05:19

SONAR araştırma şirketinin yaptığı son anketlere göre, AKP ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 46.9’da kaldı. Ankete göre CHP yüzde 23.8, HDP de yüzde 11.3 oy oranına ulaşırken; ittifak yapmaları halinde Saadet Partisi ve İyi Parti’yi destekleyenlerin oranı da yüzde 15.4 oldu.

Daha önce de SONAR araştırma şirketlerinin anket sonuçlarını açıklayan isimlerden biri olan avukat Fidel Okan, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın programında yaptığı açıklamada, AKP-MHP ittifakının cumhurbaşkanının ilk turda seçimlesini sağlayan yüzde 50’lik oy oranına ulaşamadığını söyledi. SONAR’ın gerçekleştirdiği son anketlere göre AKP-MHP’nin yüzde 46.9, CHP’nin yüzde 23.8, HDP’nin yüzde 11.3 ve İyi Parti-Saadet Partisi ittifakının yüzde 14.5 oy oranına sahip olduğunu ifade eden Okan, "İktidar seçimi kaybetti ancak muhalefet henüz kazanamadı" şeklinde konuştu.

Anket sonuçlarını yorumlarken İyi Parti-Saadet ittifakının oy potansiyelinin giderek artabileceğine de işaret eden Okan, anket gerçekleştirilirken İyi Parti ve SP'nin katılımcılara ayrı ayrı sorulduğunu aktardı. İyi Parti ve Saadet Partisi’nin ittifak olarak  sorulmadığını kaydeden Okan, ittifak kurulduğunda oy oranının yükselebileceği yorumunda bulundu.

"Dışarı çıktığınızda da gerçekten iktidara yönelik ciddi kırgınlıkların oluştuğunu, iktidarın kendi tabanında da ciddi huzursuzlukların baş gösterdiğini, bu kadar da olmaz denmeye başlandığını görüyorsunuz" diye konuşan Okan, CHP'nin İyi Parti'ye seçime girmesi için 15 Milletvekili vererek çok iyi oyun kurduğunu ve iktidarın seçimi kazanmak için tek çaresinin muhalefetin yapacağı hataları beklemek olduğunu söyledi.

ETİKETLER

sonaranketcumhur ittifakıchphdpoy oranıfidel okan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24