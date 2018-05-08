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Politika

YSK 'Millet İttifakı' için kararını açıkladı

Millet Partisi, CHP, SP, İyi Parti ve DP olmak üzere 4 partiden oluşan ‘Millet İttifakı'na itirazda bulunmuştu

08 Mayıs 2018 21:23

Millet Partisi'nin itirazını değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu (YSK) CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve DP'nin seçimlerde 'Millet İttifakı' ismini kullanmasına izin verdi.

Millet Partisi Genel Başkanı Aykut Edibali imzasıyla dün Yüksek Seçim Kuruluna yapılan başvuruda,  ‘Millet’ ifadesinin kendilerine ait olduğu, bu nedenle aynı ismin başka partiler tarafından kullanılamayacağı iddia edilmişti.

YSK yetkililerinden edinilen bilgilere göre,  Edibali, Millet Partisi adı altında halen siyaset yaptıklarına dikkat çekerek, ‘Millet İttifakı’ unvanın kullanılmasının yasaklanmasını istemişti.

 

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