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YSK Başkanı Güven: Bakanlar istifa etmelidir dersek, genel seçimde kabinede bakan kalmaz

YSK Başkanı Sadi Güven, yerel seçimlerde aday olan bakanların milletvekilliği seçimlerini düşünerek istifa etmesine gerek görmediklerini açıkladı

03 Aralık 2013 12:49

Yerel seçimlerde aday olan bakanların istifa etmeleri gerekmediğine hükmeden Yüksek Seçim Kurulu(YSK)'nun başkanı Sadi Güven, kararı, milletvekilliği seçimlerine paralel düşünerek aldıklarını söyledi. Burada alacakları kararın genel seçimleri de bağlayacağını belirten Güven, öyle bir durumda genel seçim öncesi meclisteki bütün bakanların istifa etmeleri gerekeceğini söyledi.

 

'Aynı karar 1983 yılında da verilmişti'

 

Antalya'da düzenlenen “Seçim Hukuku” konulu eğitim programının açılışında konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, seçim sürecine ilişkin bilgiler verdi, bakanların istifasıyla ilgili tartışılan YSK kararını savundu. “Aynı karar 1983 yılında da oybirliğiyle verilmişti. Kamuoyunda bu kadar tartışılacağını düşünmemiştim” diyen Güven şunları söyledi:

"Kimlerin 1 Aralık itibarıyla istifa etmeleri gerektiğini Milletvekilliği Seçimi Kanunu 18. maddesine göre yaptık. Bu maddede hâkimler, savcılar ve yüksek yargı organları gibi tek tek sayılmış. Burada bakanların istifası yok. Bugün vereceğimiz karar milletvekilliği seçimlerini de etkileyecek bir karar.

Bugün ben kurumla beraber 'bakanların istifası gerekir' dersem bu milletvekilliği seçimlerinde de seçimden 4 ay önce Bakanlar Kurulu’nun boşaltılması anlamına gelir. Anayasa’da böyle bir hüküm yok. Biz mahalli idarelerde sayın bakanlarla ilgili, Milletvekili Seçimleri Kanunu uygulayacağız."

 

Kabinede revizyon

 

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçimlerde aday olan bakanların istifa etmelerine gerek görmemesine rağmen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede revizyona gitmenin doğru olacağını düşündüğünü aktardı. Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Bülent Arınç, "Ocak'tan sonra aday olan bakanlarımız, bakan olarak seçimlere girmeyecekler. Ocak ayından itibaren bakanlıktan ayrılacaklar. Yeni bir kabine revizyonu gündeme gelecek" şeklinde konuştu.

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