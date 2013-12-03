Erdoğan, aday olacak bakanların istifasını istedi

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, YSK'nın kararına rağmen Başbakan Erdoğan'ın, Bakanlar Kurulu'nda, aday olacak isimlerin bakanlık görevini bırakmasının uygun olacağını söylediğini ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu, geçtiğimiz hafta toplanmış, aday olacak bakanların durumunu tartışmıştı. YSK Başkanı Sadi Güven, "Aday olacak sayın bakanların durumunu da tartıştık. Tüm üyelerin katıldığı toplantımızda oy birliğiyle bakanlıktan istifa etmelerine gerek olmadığı yönünde ilke kararına varıldı" demişti.

Bu açıklamaların ardından aday olacak bakanların istifa etmeden seçim çalışmalarını yürütmeleri bekleniyordu.

Erdoğan, kabinede revizyon istedi

Bülent Arınç, Erdoğan'ın, AKP adaylarını açıkladıktan sonra ismi açıklanan bakanlardan istifalarını alacağını, Aralık ayı içerisinde kabinede revizyona gidileceğini açıkladı.