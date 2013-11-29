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YSK, seçimlerde aday olacak bakanlarla ilgili kararını açıkladı

Yerel seçimlerde aday olmayı planlayan bakanların istifa etmelerine gerek yok

29 Kasım 2013 03:33

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yerel seçimlerde aday olacak bakanların görevlerinden istifa etmesine gerek olmadığı yönünde oy birliğiyle karar aldı.
YSK, Sadi Güven başkanlığında toplandı. Toplantıda mahalli idareler seçimleri öncesindeki hazırlıklar değerlendirildi.
Aynı zamanda 2014 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde aday olmayı planlayan bakanların milletvekilleriyle aynı sıfatları taşıdıklarına hükmedildi.
YSK Başkanı Güven, "Aday olacak sayın bakanların durumunu da tartıştık. Tüm üyelerin katıldığı toplantımızda oy birliğiyle bakanlıktan istifa etmelerine gerek olmadığı yönünde ilke kararına varıldı" dedi.

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