Yrd. Doç. Dr. Köprülü: #diren tişört cezasından beraat ettim

Uludağ Üniversitesi'nde geçen haziran ayında #diren yazılı tişörtle katıldığı mezuniyet töreninde Gezi Parkı eylemlerine yönelik konuşma yapan Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Timuçin Köprülü hakkında disiplin işlemine gerek duyulmadı.
Uludağ Üniversitesi'nde geçen haziran ayında #diren yazılı tişörtle katıldığı mezuniyet töreninde Gezi Parkı eylemlerine yönelik konuşma yapan Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Timuçin Köprülü hakkındaki disiplin soruşturması tamamlandı.
Soruşturma sonunda Rektörlük, Yrd. Doç. Dr. Köprülü hakkında disiplin cezası verilmesine gerek olmadığı kararını aldı.
Yrd. Doç. Dr. Köprülü, kararın kendisine de tebliğ edildiğini belirterek, "Tişört cezasından beraat ettim" dedi.