Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, '#diren' tişörtünde suç unsuru buldu!

Uludağ Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Timuçin Köprülü hakkında üniversitenin mezuniyet töreninde giydiği "#diren" yazılı tişört ve yaptığı konuşmayla ilgili Rektörlük tarafından açılan soruşturmaya karşı Ankara Üniversitesi öğretim elemanları imza kampanyası başlattı.

Söz konusu soruşturma ile "ifade özgürlüğüne ve akademik özgürlüğe açık bir saldırı gerçekleştirildiği" belirtildiği kampanya metni, direnakademi.blogspot.com sitesinde yayımlandı. Bugün 13:30'da Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü Girişi'nde yapılacak basın açıklaması için çağrı yapılan metinde, Timuçin Köprülü'nün soruşturmaya konu olan mezuniyet töreni konuşmasına da yer verildi. Köprülü'nün konuşması şöyle:

“Sayın konuklar, Ben bu öğrencilerin üç sene derslerine girdim. Ceza Genel, Ceza Özel ve Usul derslerini benden aldılar. Üzerlerinde hakkım vardır o yüzden birkaç kelime söylemek istiyorum. Merak etmeyin uzun konuşmayacağım. Yalanın hukuk, hukukun da yalan olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Son zamanlarda ‘polisimiz destan yazdı’ deniyor. Gösterilerde insanların öldürülmesiyle, göstericilerin kör edilmesiyle, binlerce kişinin gaza boğulmasıyla, avukatların adliye salonlarında sürüklenerek dışarı çıkarılmasıyla, ÇHD’li avukatların tutuklanmasıyla destan falan yazılmaz. Asıl destanı bu çocuklar yazmıştır. Teşekkürler”

Anayasa Profesörün'den Rektör'e açık mektup

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Gözler de, Timuçin Köprülü hakkında açılan soruşturmayla ilgili üniversite rektörü Prof. Dr. Kamil Dilek'e açık mektup yazdı. Köprülü'nün giydiği tişörtün ve yaptığı konuşmanın suç teşkil etmediğini belirten Gözler, yazdığı açık mektubu şöyle sonlandırdı:

"Sayın Rektör, eğer bu konuşmayla Timuçin Köprülü bir suç işlemiş ise, onu dakikalarca alkışlayan herkes bu suça ortak olmuştur. Bunlar hakkında da soruşturma açmanız veya soruşturma açılması için ilgili makamlara ihbarda bulunmanız gerekir. Ben şahsen Timuçin Köprülü’nün konuşmasını ayakta dakikalarca alkışladım. Bu soruşturma açma işine benimle başlarsanız sevinirim. Lütfen benim hakkımda da soruşturma açınız. Sizin tarafınızdan hakkımda soruşturma açılması bana onur verecektir."

Rektörlük, Köprülü'nün savunmasını istedi

Uludağ Üniversitesi Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Timuçin Köprülü, 28 Haziran'daki mezuniyet törenine "#diren" yazan bir tişörtle katılmış ve törende Gezi Parkı direnişini destekleyen bir konuşma yapmıştı.

Soruşturmayı başlatan Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, Köprülü'den yaptığı konuşma ve giydiği tişört ile ilgili savunmasını 7 gün içerisinde Soruşturma Komisyonu'na iletmesini istedi. Köprülü, savunmasını 26 Temmuz Cuma günü yapacağını Twitter hesabından duyurdu.