Yrd. Doç. Dr. Cengiz Uzun: Evlilik öncesi bulaşıcı hastalıklar kontrol ve tedavi ediliyor

İSTANBUL, (DHA)- EVLİLİK öncesi yapılan sağlık muayenelerinde frengiden tüberküloza, AIDS’ten hepatite kadar birçok bulaşıcı hastalığı kontrol ettiklerini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Cengiz Uzun, \"Bu hastalıkların hepsinin tedavisi var. Evlenmeye engel bulaşıcı hastalık yok\" dedi.

Evlilik öncesi yapılan sağlık muayenelerinin frengi, bel soğukluğu, yumuşak şankr, lepra, tüberküloz, AIDS, hepatit B ve hepatit C açısından değerlendirildiğini belirten Medicana International İstanbul Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Cengiz Uzun, \"Evlilik öncesi yapılan sağlık muayenesini bir tür evlilik öncesi danışmanlık gibi değerlendirmek gerekir. Bu hastalıkların hemen hepsinin tedavisi var. Ayrıca hepatit B için aşı mevcuttur\" diye konuştu.

\"TEDAVİ ÖNCESİ İYİ BİR DANIŞMANLIK GEREKİYOR\"

Tedavi yöntemleri ve olasılıkların çiftlere anlatılması gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Uzun, iyi bir danışmanlığın tüm tedavi yöntemlerinden önemli olduğunu belirtti. Yrd. Doç. Dr. Uzun, hastalıkların tedavi yöntemleri hakkında şunları söyledi: \"Frengi, bel soğukluğu, yumuşak şankr bir antibiyotik ile kolaylıkla tedavisi olan hastalıklardır. Tüberküloz da birkaç antibiyotiğin 6-12 ay gibi bir süre kullanımı ile iyileşen bir hastalıktır. Lepra (cüzzam) günümüzde rastladığımız bir hastalık değildir. Eş adaylarından birinde hepatit B saptanırsa, diğer kişinin birer ay ara ile ve ikinci aşıdan beş ay sonra yapılacak üç aşı ile koruyuculuğu sağlanabilir. Eğer zaman kısıtlı ise bazı durumlarda aşı ile birlikte antiserum da kullanabiliyoruz. AIDS ve hepatit C için de günümüzde tedavi amacıyla kullandığımız ilaçlar var. Örneğin hepatit C virüsü kandan tamamen yok edilebiliyor. HIV tedavisinde de kanda virüs negatifleştirilebiliyor. Evlilik öncesi kan testi ile AIDS, frengi ve hepatit B ve hepatit C virüslerine bakılabiliyor.\"

KAN TESTLERİNE DİKKAT

Kişilerin sadece kan test sonuçlarına bakılarak karar verilmesinin doğru olmadığına dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Uzun, \"Bazı durumlarda bu test sonuçları hastalık varlığını göstermese bile kişi o mikrobu taşıyor olabilir. Bunun dışında bakılamayan ve tam bir muayene yapılıp sorgulanmayan HPV, genital uçuk gibi hastalıklar ise atlanabiliyor. HPV kadınlarda rahim kanserine neden oluyor. Eğer erkekte varsa eşine bulaştırma olasılığına karşı HPV aşısı öneriliyor\" dedi. Bazı durumlarda mikrop olsa da hastada herhangi bir şikayet olmadığını ifade eden Uzun, eşlerden birinde saptanan cinsel yolla bulaşan bir hastalık varsa, şikayet olmasa bile diğer eşe de tedavi verilmesi gerektiğini söyledi.

