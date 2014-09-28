YPG, Zorava Tepesi'nin kontrolünü ele geçirdi

Kobanê için stratejik öneme sahip olan Zorava Tepesi'nde Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile PKK'nın Suriye'deki silahlı kolu YPG güçleri arasındaki çatışmalar dün de gün boyu devam etti. YPG, Cuma günü IŞİD'in kontrolüne geçen Zorava Tepesi'ne tamamen hâkim olurken, yaklaşık bin Kobanêli de Kobanê’den kaçarak Türkiye'ye giriş yaptı. Suruç'un Tavşanlı beldesine düşen 4 top atışı sonucunda biri kadın, iki kişi yaralandı.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, önceki gün IŞİD’in eline geçen ve stratejik bir öneme sahip olan Zorava Tepesi, bu gün YPG güçlerinin kontrolüne girdi. Sıftık Köyü'nde mevzilenen IŞİD, dün Zorava Tepesi'nde bulunan YPG güçlerine havan toplarıyla saldırdı. YPG güçleri ise IŞİD’in karargâh olarak kullandığı ve Beşşar Esad güçlerinin inşa ettiği bir karakola roket ve Doçkalarla saldırdı. Zorava’nın tam karşında bulunan Karaca Köyü'nde toplanan Kobanêliler çatışmayı yakından takip etmek için Karaca Tepesi'nde toplandı.

Biri kadın iki kişi yaralandı

Dün saat 13.30 civarında Kobanê’ye destek vermek için Suruç’un Tavşanlı Beldesi'ne giden yaklaşık 200 kişilik bir gruba Suriye ’den 4 adet top mermisi atıldı. Mermilerden birinin bir minibüse isabet etmesi sonucunda, destek için sınırda bulunan biri kadın iki kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Kobanê’ye destek için sınıra gelen vatandaşlar da sınırdan uzaklaştı. Olay anında minibüsün boş olduğunu söyleyen görgü tanığı Abdullah Korkmaz, ‘’Kobanê’ye destek için 200 kişi Suruç’tan Tavşan Köyü'ne gittik. Sınırdaki olayları takip ediyorduk. Önce önümüzde bulunan ve bizde 100 metre uzakta bulunan bir tarlaya üç adet top atışı yapıldı. Sınırda ciddi bir kargaşa yaşandı. Tam bu sırada bizim bulunduğumuz bölgeye bir tane daha top atışı yapıldı. Top mermisi bir minibüse isabet etti. Top atışı bilinçli yapıldı’’ dedi.

‘Halk Kobanê’yi terk etmiş durumda’

IŞİD’den kaçarak Suruç’a gelen Muhammed Necar, Kobanê sokaklarının boşaldığını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Halk IŞİD tehlikesinden dolayı Kobanê’yi terk etmiş durumda. Kızlarım Kobanê’nin köylerinde mahsur kaldığı için Türkiye’ye gelemiyordum. Tam yedi gündür Kobane’de kızlarımı bekliyordum. Kobanê’de insanların morali yüksek, ancak su ve gıda problemi hat safhada."

Oğlunun YPG’de IŞİD’e karşı savaştığını söyleyen Muhammed Mıste ise sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sekiz gün önce Suruç’a girişi yaptık. Bir oğlum YPG’de savaşırken, bir oğlum Kobanê’de mahsur kalmıştı. Dün sınır geçerek Kobanê’ye gittik. YPG’de savaşan oğlumu gördüm. Durumu iyiydi, morali de yerindeydi. Mahsur kalan oğlumu geri getirip Türkiye’ye tekrar geri geldim.’’