"YPG ve Roj Peşmergeleri Rakka'yı kuşatacak, şehir içi operasyonda ABD özel birlikleri devreye girecek"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin İstanbul'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından gündeme düşen 'Rojava Peşmergeleri'yle ilgili olarak yeni bir iddia ortaya atıldı. IŞİD'in kalesi olan Rakka'ya düzenlenecek operasyona YPG'yle birlikte Rojava Peşmergeleri'nin de katılacağı ileri sürüldü. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuyla ilgili olarak "YPG ve Roj Peşmerge birlikleri Rakka kuşatmasını gerçekleştirecek, ABD yoğun hava bombardımanı ile destek verecek. ABD özel birlikleri ise şehir içi operasyon sırasında devreye girecek" diye yazdı.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (21 Mart 2017) nüshasında yayımlanan 'ABD, Rakka’ya ikmal hattı kuruyor' başlıklı yazısı şöyle:

Biz referandum tartışmasıyla meşgulken Rakka operasyonuna yönelik önemli gelişmeler yaşanıyor.

ABD’nin Rakka operasyonuna yönelik hazırlıkları hızlandı. İkmal hatlarını kurmaya ve lojistik malzemelerinin sevkıyatına başladı. Ağır silahların bir kısmı zaten gelmişti. Ama operasyonda kullanılacak olan ağır silahların takviyesi devam edecek.

ABD’nin Rakka planı ise henüz netleşmedi. Pentagon ve CENTOM’un Rakka operasyonunu Türkiye ile değil, YPG ile yapmak istediği belli. İş siyasi iradeye kaldı. Obama döneminde hazırlanan Rakka planını yetersiz bulan Trump, yeni bir plan hazırlanması talimatını vermişti. Yeni Rakka planı Trump’a sunuldu. Ama o henüz kararını vermiş değil. Pentagon, Trump’ın kararsızlığından yararlanıp mesafe aldı. Askeri birimlerin hazırlıkları hızlandı.

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, İncirlik’teki görüşmede ABD Genelkurmay Başkanı Dunford’a Rakka planını sunmuştu. Rakka planı genel hatlarıyla Türkiye ve ABD’nin yoğun hava desteğini, karadan ise Türk ve Amerikan özel kuvvetlerinin desteğiyle ÖSO birlikleri, Suriye Demokratik Güçleri’nin içindeki yerel Arap unsurlar ve Roj Peşmerge birliklerinin ortak operasyonunu öngörüyordu.

Ankara’nın sunduğu Rakka planı reddedilmediği sürece masada. Trump tercihini Türkiye’den yana kullanmadığı sürece, Türkiye seçeneği zayıf görünüyor. ABD, son 3 yıldır YPG’ye ortak operasyon ve eğitim konusunda yatırım yapıyor. Son 1 yıldır da ağır silahlar vermeye başladı.

Pentagon, Rakka’nın mesajını, Menbiç’te bayrak göstermek suretiyle verdi. YPG’ye yönelik Menbiç operasyonunu engelleyen ABD, DAEŞ’ten temizlenen El Bab operasyonu sırasında da önemli güçlükler çıkardı. “El Bab’da oynanan oyunları bir görseniz, orada sadece DAEŞ’le mücadele etmedik. Buna rağmen El Bab’ı almak büyük bir başarı oldu” deniliyor.

Her şeye rağmen Cerablus’u, Dabık’ı, El Bab’ı DAEŞ’ten temizleyen Türkiye, şimdi orada kalma mücadelesi veriyor. Türkiye, Fırat Kalkanı operasyonu ile Afrin ve Kobani Kantonlarının birleşmesini engelledi. ABD bundan rahatsız. Ayrıca Türk askeri varlığının El Bab’a kadar olan bir bölgeyi kontrol etmesini uzun vadeli planları için tehlikeli buluyorlar.

Rakka mayısa mı kaldı?

Ankara’da Rakka operasyonunun nisan sonu ya da mayıs başına kaldığı izlenimi hâkim. Planlama ve hazırlık süreci devam ediyor. Sahada yürütülen çalışmalara bakınca operasyonun daha önce başlayacağı gibi bir hava var.

Pentagon’un Başkan Trump’a sunduğu Rakka planı Suriye ve Irak olmak üzere iki ayaktan oluşuyor. ABD, Özel birliklerinin Erbil ya da Tel Afer’e indirilmesi, buradan Sincar hattı ve Rabia kapısından Suriye’ye girmesi bekleniyor. ABD, Dohuk’ta eğitim verdiği 4 bin beş yüz Roj Peşmerge’yi operasyon hattının güvenliğini sağlamak üzere önceden içeri sokacak. ABD, Rakka operasyonu öncesinde ikmal hatlarını oluşturmaya başladı. Amerikalılar, Sincar’a yüksek kapasiteli bir ikmal hattı kuruyor. Rakka planlamasında ise YPG ve Roj Peşmerge birlikleri Rakka kuşatmasını gerçekleştirecek, ABD yoğun hava bombardımanı ile destek verecek. ABD özel birlikleri ise şehir içi operasyon sırasında devreye girecek. Yeni bir bilgi daha. Öncü birliklerin Rakka sınırına ulaştığına ilişkin fotoğraflar gelmeye başladı.

Silahlar YPG'ye kalacak

Bir de madalyonun öteki yüzü var. Rakka operasyonu görüntüsü altında ABD, YPG’yi ağır silahlarla donatıyor. ABD’nin bir özelliği var. Operasyon bittikten sonra bu silahları geri çekmiyor. Irak’ta, işgal sürecinde getirdiği silahları geri götürmedi. Peki YPG’ye verdiği silahları ne yapacak? Geri almayacağı belli. YPG bu silahları kime doğrultacak? Tabii ki bize. İş sadece Rakka operasyonunu YPG ile birlikte yapmakla kalmıyor, bir de Rakka’dan sonrası var.