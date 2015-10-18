YPG Sözcüsü: Salih Müslim'in plan ve görüşleri bizi bağlamıyor

YPG Sözcüsü Redur Halil, PYD Eşbaşkanı Salih Müslim'e tepki göstererek, "Yeterince olaylara hakim olmadan birçok askeri konuyu değerlendirmesi, ancak kendisini ve eşbaşkanı olduğu siyasi partiyi bağlar, bizi ilgilendirmez" dedi.

Rojava'da kontrolü elinde bulunduran PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin Sözcüsü Redur Halil, sürpriz bir çıkış yaparak PYD Eşbaşkanı Salih Müslim’in ABD’nin YPG’ye silah gönderdiği şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Facebook hesabından açıklama yapan YPG Sözcüsü Halil, Müslim’in plan ve görüşlerinin YPG’yi bağlamadığını kaydetti. Redur Halil, “Salih Müslim’in uluslararası koalisyon güçlerinin YPG’ye silah verip vermediği hususu da dahil siyasetçi olarak kendi uzmanlık ve sorumluluk alanı dışında, yeterince olaylara hakim olmadan birçok askeri konuyu değerlendirmesi, ancak kendisini ve eşbaşkanı olduğu siyasi partiyi bağlar, bizi ilgilendirmez. Amerika kime silah gönderdiğini biliyor ve bu açıklandı” ifadelerini kullandı.