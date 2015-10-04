Washington Post: ABD, Suriye'deki Kürtlere doğrudan silah verecek

ABD Başkanı Barack Obama, Suriyeli muhaliflere yönelik eğit-donat programı konusundaki başarısızlığı ilk fark eden kişilerden biri olduğunu belirterek IŞİD’e karşı mücadelede Kürt grupların bu örgüte karşı başarılarını da izlediklerini söyledi. Washington Post gazetesi ise Obama’nın ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un Suriye’deki Kürt ve Arap savaşçılara doğrudan Irak üzerinden karayoluyla silah ve cephane yardımını da içeren tavsiyelerini onayladığını yazdı.

Obama, Suriye’de son gelişmeleri ele aldığı önceki günkü basın toplantısında bu ülkede IŞİD’e karşı başarı kazanan Suriyeli Kürt grupları yakından izledikleri mesajını verdi. Bu konuya eğit-donat programındaki sorunlara dair görüşlerini belirtirken değinen Obama, eğit-donat inisyatifinin planlandığı gibi işlemediğinin ilk kabul eden kişi olduğunu söyleyerek, rejimin varil bombaları yağarken muhaliflerin IŞİD ile savaşmasının zor olduğunu belirtti. Obama şöyle devam etti; “Ve bu yüzden onlar (muhalifler) batıdan bombalanırken, önceliklerini değiştirmek, onları doğuya yöneltmek zordu. Bundan dolayı eğit-donat ile yaptığımız; başarılı olduğumuz yere bakmak, örneğin doğuda Kürt topluluğun IŞİD’i yenilgiye uğratan bazı unsurlarıyla birlikte çalışmak ve bunun üzerine inşa edip edemeyeceğimizi bakmalıyız.” .

Rakka'ya taaruz

Amerikan Washington Post gazetesi de, Obama’nın bu haftaki Rus operasyonlarının öncesinde ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı Joseph F. Dunford’un muhaliflere destekle ilgili tavsiyelerini onayladığını yazdı. Bu önlemler ABD silah ve cephanelerinin doğrudan Irak üzerinden karayoluyla birkaç ay önce IŞİD’i Suriye’nin Türkiye sınırındaki önemli alanlardan geri çekilmeye zorlayan Suriyeli Kürt ve Arap savaşçılara teslimini içeriyor. Gazeteye göre Kürtlerin güneye yani IŞİD’in Suriye’deki merkezi Rakka’ya ilerlemesi öngörülüyor.

Muhaliflere destek planı

İngiliz haber ajansı Reuters’ın analizine göre ise ABD, IŞİD’i Türkiye sınırından uzaklaştırmak için muhalifleri hava desteği ve silah donanımıyla desteklemeyi gözden geçiriyor. Bu plana göre, ABD ve Türkiye, daha çok Arap savaşçılardan oluşan ama diğer etnik grupları da kapsayan muhalifleri desteklemeyi ele alıyor. Türkiye tarafından önerilen savaşçıların bir kısmının ABD’nin onayını aldığı, 8 bin potansiyel savaşçının durumunun gözden geçirildiği belirtildi. Operasyonun hedefi ise IŞİD’i Suriye’nin Türkiye sınırında kontrol ettiği ve doğuda Cerablus’tan batıda Azez’e kadar ulaşan 90 km uzunluğundaki bölgeden çıkarmak.

‘Esad düşecek’

Suriye Devlet Başkanı Esad’ın akıbetiyle ilgili olarak da Obama, “Suriye’deki muhalif grupları destekleme hususunda, ABD’nin askeri bir çözüm yolunu dayatmayacağını daha önce de açıkça söylemiştim. Çünkü Suriye sonunda düşecek, bu bağlamda ‘ılımlı muhalifler’le ilişki içinde olmak bizim yararımızaydı. Esad düşecek ve bizim Suriye’de dağılmış parçaları toplayıp bir araya getirecek birine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Cameron: Rusya, kasap Esad'ı destekliyor

İngiltere Başbakanı David Cameron, Esad için “kasap” nitelemesinde bulunarak, Rusya’nın Suriye’deki operasyonlarının rejimi desteklediğini söyledi. İngiliz yayın kurumu BBC’nin haberine göre Başbakan Cameron, Rusya’nın Suriye’ye hava saldırılarının mevcut durumu daha da kötüleştirdiğini belirterek, “Rusya’nın kesinlikle DAEŞ ve Suriye’deki meşru muhalif gruplar arasında ayrım yapmadığı net. Bunun sonucunda aslında kasap Esad’i destekliyor, yardım ediyorlar” dedi. Cameron, Rusya’nın Suriye’deki hava saldırılarının Arap dünyası tarafından da kınandığını belirterek, “Bence Arap dünyası bu konuda haklı. Fakat biz şimdi bu anı kullanarak ve daha kapsamlı bir planı ileri sürerek Suriye’de politik geçişi sağlamalıyız. Çünkü bölgeye barış götürmenin cevabı bu” değerlendirmesinde bulundu.

Fallon: 20 saldırıdan biri IŞİD'i hedef aldı

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon Rusya’nın Suriye’deki hava operasyonlarının sivillerin ölümüne neden olduğunu söyledi. İngiliz The Sun gazetesine değerlendirmede bulunan Fallon, Rusya’nın hava operasyonlarının terör örgütü IŞİD militanları yerine daha çok Esad’a karşı savaşan güçleri hedef aldığını kaydetti. İngiliz yayın kurumu BBC’nin de yer verdiği değerlendirmede Fallon, İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat bilgilerinin, Rusya’nın Suriye’de bu zamana kadar gerçekleştirdiği 20 hava saldırısından sadece birinin IŞİD’i hedef aldığına işaret ettiğini vurguladı. “Hava saldırılarını her sabah inceliyoruz. Çok büyük çoğunluğu hiç IŞİD’e yönelik değil” ifadelerini kullanan Fallon operasyonların Esad’ı destekler nitelikte olduğunu, bölgedeki acıları devam ettirdiğini kaydetti.