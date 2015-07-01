Barzani'den peşmergeye: IŞİD'e karşı Rojava'ya destek için hazır olun

Irak Kürdistan Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, "Başkomutan" sıfatıyla Peşmerge Güçleri'ne, IŞİD’e karşı Rojava'ya destek için hazır hale gelinmesi doğrultusunda talimat verdi.

Barzani'nin emri Peşmerge Güçleri Genelkurmay Başkanı Korgeneral Cemal Eminki'nin açıklamalarıyla öğrenildi. Barzani’nin talimatı üzerine Rojava için ne gerekiyorsa yapılacağını söyleyen Eminki, “Bölgeye güç gönderme ihtimali var mı?” sorusu üzerine bu konuda basınla bilgi paylaşamayacaklarını belirtti.

Rudaw’da yer alan habere göre, Korgeneral Cemal Eminki, “Başkan’dan Haseke ve çevresinde Kürt güçlerine destek vermek için hazır olmamız yönünde talimat aldık” dedi.

Haseke’de Kürtler’in yoğunlukta olduğu Salihi ve Müftü mahallelerine IŞİD örgütü dün havan topları ve roketlerle saldırı başlatmıştı.

Kentin güneyi ile doğusundaki mahallelerde rejim güçleri ile örgüt arasında, Aziziye Mahallesi’nde ise Halk Savunma Birlikleri (YPG) ile örgüt arasında şiddetli çatışmalar yaşanmıştı.

YPG, bugün IŞİD’i Aziziye’den çıkardı. IŞİD, 3 Haziran’da Haseke’nin güney ve güneybatısında Suriye Ordusu’nun kontrol noktalarını ele geçirmişti.

Peşmerge komutanlarından Serbest Lezgin ise, IŞİD mensuplarının Kobani’ye sızarak katliam yapmasından duydukları üzüntüyü dile getirerek, “O toprakları korumak için bize düşen her şeyi yapmaya hazırız” dedi.