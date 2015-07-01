ABD: Türkiye’nin Suriye’de tampon bölge oluşturmasına gerek yok

ABD Yönetimi, Türkiye’nin Suriye’de tampon bölge oluşturmayı düşündüğü haberlerine en net yorumu yaptı:

“Şu anda ABD ordusu ya da koalisyon perspektifinden buna gerek yok.”

Washıngton Yönetimi, Türkiye’nin Suriye’de güvenli bölge kurulması önerisiyle ilgili, buna soğuk yaklaşan Amerikan pozisyonunun değişmediğini belirtip bugüne kadar konuyla ilgili en net ifadeleri kullandı ve “Şu anda ABD ordusu ya da koalisyon perspektifinden buna gerek yok” dedi.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış'ın haberine göre, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, gazetelerde çıkan Türkiye’nin Suriye’ye askeri müdahalede bulunacağı yönündeki haberlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Türk liderlerin uçuşa yasak bölge de içerecek veya içermeyecek bir tampon bölgeye olan ilgileri aylardır net biçimde ortaya koydukları bir şey. Niyetleri ya da planları konusunda da sizi onlarla konuşmaya yönlendiririm. Bunun için hazırlanan askeri planlanlarından, hiçbir plandan haberdar değiliz” diyerek ABD’nin bu meselenin dışında olduğunu söyledi.

‘Her konuşmada gündemde’

Kirby, konunun geçen hafta Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon konuşmasında gündeme gelip gelmediği konusunda “Birçok konuda konuştular. Türkiye’nin bu konuya ilgisi yeni değil. Ve konuşmalarda her zaman gündeme gelen bir şey” dedi.

Dışişleri Sözcüsü, Suriye’de bir tampon bölge için ABD’nin pozisyonuna ilişkin ise “Pentagon adına konuşmuyorum ama bunu net biçimde söylediler. Şu anda ABD ordusu ya da koalisyon perspektifinden buna gerek yok ve böyle bir şeyin uygulanmaya çalışılmasında zorluklar var” diyerek, Türkiye’nin böyle bir işe tek başına kalkışması halinde ABD’nin bu plana destek vermeyi düşünmediğini açıkça ortaya koydu. Kirby, ancak Türkiye’nin bu konuda bir karar vermediğini de ekleyerek, “Henüz (Türklerin) vermedikleri bir kararın ötesine geçmek istemiyorum ve devam eden görüşmelerle ilgili de detay vermeyeceğim” diye konuştu.