Demirtaş: Rojava'ya asker yerine siyasetçileri gönderelim, PYD'yi Ankara'ya davet edelim

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, demokratik denge açısından Meclis Başkanlığı'nın el değiştirmesi gerektiğini söyledi. Suriye'de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Demirtaş, "Rojava bölgesine asker göndermek yerinde siyasetçileri gönderelim. HDP olarak biz buna hazırız. Türkiye'nin kaygılarını resmi olarak PYD yönetimine iletelim. PYD'yi Ankara'ya davet edelim, onların kaygılarını dinleyelim" dedi.

Meclis Başkanlığı konusunda Dengir Mir Mehmet Fırat üzerinde uzlaşma sağlanmasını umduklarını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı, sonuna kadar adaylarından vazgeçmeyeceklerini söyledi. Demirtaş'ın açıklamasının satır başları şu şekilde:



13 yıllık AKP iktidarından sonra parlamento başkanlığı koltuğu el değiştirdi. 13 yıldır bütün bu koltuklar sizindi. Umut ediyoruz ki üstünde uzlaşma sağlanacak isim Dengir Bey olur. Bütün gruplarla kucaklayıcı bir hukuk kurabileceğine inanıyoruz. İnşallah Dengir Bey üzerinde uzlaşma sağlanır. Artık Meclis Baişkanlığı koltuğu AKP'de olmamalı. Dengir Bey'i sonuna kadar destekleyeceğiz. Grubumuzun tavrı budur.

'Tek başına karar verme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda değil'

-Suriye konusunun parlamento ile konuşmadan, bilgilendirme yapılmadan ülkenin gündemine taşınmasını doğru bulmuyoruz. Sayın cumhurbaşkanının parlamentoyu yok sayan tavrını kabul etmiyoruz. Tek başına karar verme yetkisi cumhurbaşkanında değildir.

Diyalog, uzlaşma onun zaten kültüründe yok. Kendisi siyasi parti başkanları davet edip görüş alma nezaketini bile göstermiyor tek başına çıkıp böyle karar verdim, müdahale edeceğiz diyor. Türkiye toplumu içeride ve dışarıda asla savaş istemiyor. Biz HDP olarak kesinlikle buna karşıyız.

'Asıl tehdit IŞİD barbarlığıdır'

Türkiye artık Ortadoğu şekillenirken korkularıyla, kaygılarıyla hareket eden bir devlet olmaktan çıkmalıdır. Paranoya duygusuyla hareket eden devletler büyük işler yapamazlar, doğru kararlar veremezler. Türkiye'nin bu şizofrenik ruh halinden çıkılması lazım. Orada yaşayan insanlar düşmanımız değil, kardeşimizdir. Oradaki asıl tehdit IŞİD barbarlığıdır, onun ötesinde Türkiye için bir tehdit varmış gibi davranıp, Türkiye toplumunu korku üzerinden yönetmeye kimse kalkmasın.

Biz oraya tabuır tugay tank top göndermeyelim, siyasetçi -gönderelim. Milletvekilleri bunun için seçildi. Asker anaları, çocukları askerlik yapan analar babalar, sizler bizlere oy verdiniz, 550 milletvekili gönderdiniz. Biz işimizi yapmadan sizin evletlarınız cepheye sürülürse ve acı sonuçlarla karşılaşılırsa biz bu sorumluluğun altında eziliriz. Bu kadar ağır sorumlulukları gencecik askerlerin üzerine yükleyemeyiz.

'PYD'yi Ankara'ya davet edelim, onların kaygılarını dinleyelim'

Rojava bölgesinde kantonlardan Türkiye rahatsızsa bunları gidermenin tek yolu askeri müdahale değildir. Oraya asker göndermek yerinde siyasetçileri gönderelim. HDP olarak biz buna hazırız. Türkiye'nin kaygılarını resmi olarak PYD yönetimine iletelim. PYD'yi Ankara'ya davet edelim, onların kaygılarını dinleyelim.

HDP'nin varlığı doğru değerlendirmeli. Türkiye Cumhuriyeti bu siyasi varlıkları tenezzül etmeden bir anda ülkeyi savaşa itemez. Biz bunu çok hatalı görüyoruz. Türkiye toplumu şuna emin olsun HDP olarak Türkiye toplumununun yararına ne varsa onun arkasında duracağız. Savaşsız, silahsız bütün sorunlarımız içeride dışarıda çözülebilir. Türkiye artık Ortadoğu şekillenirken korkularından kaygılarından arınmalıdır. Biz bu kadar ağır sorunları gencecik askerlerin omuzlarına yükleyerek bataklığa savaşa yollayamayız.

'Savaş uçaklarının Kandil'i bombaladığı bilgileri geliyor ama teyit edemedik'

Hiç kimse IŞİD'in bu kadar yaygınlaşmasının hükümetin hatalı politikalarının rolü olmadığını söyleyemez. Türkiye yardım etsin. Bundan neden çekiniliyor. Destek sunalım, korkunuzla kalmasın. Kim oraya el uzatırsa geleceğin inşaasında da rol alır. Türkiye bu denklem dışında kalmamalı. Ama savaşla ordu ile değil. Barışla girmeli.

Savaş uçaklarının Kandil'i bombaladığı bilgileri geliyor ama teyit edemedik. Takip ediyoruz. İnşallah doğru değildir.