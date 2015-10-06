PYD lideri Salih Müslim: Rusya, Suriye’deki operasyonlarında YPG ile aktif olarak işbirliği yapabilirdi

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, “Rusya, Suriye’deki operasyonlarında YPG ile aktif olarak işbirliği yapabilirdi” dedi. Suriye’de ‘terörizmle’ mücadele eden herkesin yanında durduklarını belirterek, “Rusya’nın eylemlerini de (gecikmiş olsalar bile) destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Sputnik’in haberine göre, RİA Novosti’ye konuşan Salih Müslim, “Kürtlerin ve koalisyonun terörizme karşı verilen bu mücadelede Rusya ile işbirliği yapmasını istiyoruz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise geçtiğimiz günlerde “Irak hükümeti kanalıyla ile Kürtlere de silah desteği sağlıyoruz” demişti.

Rusya’nın “terörist” gruplara yönelik saldırılarının nihayetinde Suriye’deki krizin siyasal çözümüne de yardımcı olacağını umduklarını belirten Müslim, Rus savaş uçaklarının operasyonlarını da ‘etkili’ ve ‘hedefini bulan’ saldırılar olarak gördüklerini ifade etti.

Müslim, “Suriye’de terörizmi destekleyen ülkelerin basın kuruluşlarının verdiği gürültülü tepkiler de bunu (operasyonların işe yaradığını) kanıtlamış oldu” ifadelerini kullandı.

“Rusya Suriye’deki operasyonlarında, IŞİD’le çarpışmalara hazırlıklı olduğunu önceden kanıtlamış olan YPG ile aktif olarak işbirliği yapabilirdi” diyen Müslim, Kürt güçlerin ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonla koordinasyon içinde olmasının Rusya ile işbirliği yapılmayacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Müslim şu ifadeleri kullandı: Kürtler şu anda uluslararası koalisyonlar işbirliği yapıyor. Elbette Kürtlerin ve koalisyonun terörizme karşı verilen bu mücadelede Rusya ile işbirliği yapmasını istiyoruz. Tüm tarafların bu kötülük karşısında birleşmesini istiyoruz.