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Dünya

Rusya: Suriye'deki hava operasyonlar 3-4 ay sürebilir

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Suriye'de düzenlenen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı

02 Ekim 2015 23:20

Rus parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Aleksey Puşkov, Rusya’nın Suriye ’deki hava operasyonlarının üç-dört ay sürmesini beklediklerini açıkladı.

Puşkov, “Çıkmaza girme riski her zaman var, ancak Moskova’da üç-dört ay arası bir operasyondan söz ediyoruz” dedi. Europe 1 adlı radyo istasyonuna konuşan Puşkov, hava saldırılarının yoğunlaşacağını da sözlerine ekledi.

Rus yetkililer daha önce Suriye'deki hava operasyonlarının ne kadar süreceğine dair bilgi vermemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Suriye'deki önleyici saldırılarının 'kalıcı' olmayacağını söylemişti.

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