YPG sözcüsü: IŞİD militanları Kobanê'ye güneybatı yönünden girdi

YPG Eşbaşkanı Salih Müslim, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın ardından, YPG sözcüsü Redur Halil de bu sabah saatlerinde Kobanê'ye saldıran IŞİD militanlarının kente Türkiye'den girdiği iddialarını yeniledi. "Bazı görgü tanıkları IŞİD'in Türkiye'den Kobani'ye girdiğini söylüyor" diyen Halil, bu konuda bir kanıt bulamadıklarını ise sözlerine ekledi.

Al Jazeera English'e açıklama yapan Redur Halil, IŞİD'in Kobani'ye kentin güneybatısından girdiğini açıklarken, "YPG üniforması giymiş bir grup IŞİD üyesi muhaliflerin bayrağını çektikleri 5 araçla Kobani'ye girdi. Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınlarında bir bombalı aracı patlattılar" dedi.

35 IŞİD üyesinin Kobani'nin içlerine doğru yayıldığını belirtiren Halil, "YPG güçleri tarafından etrafları sarıldı. Çatışmalar sonucu 10 IŞİD üyesi öldürüldü, 3'ü de Türkiye'ye kaçtı. Bazı görgü tanıkları IŞİD'in Türkiye'den Kobani'ye girdiğini söylüyor ama şimdiye kadar IŞİD'in Türkiye'den geçtiğine dair kanıt bulamadık" açıklamasını yaptı.