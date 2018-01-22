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Dünya

“YPG, Soçi'deki toplantıya katılmayacak”

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi, 29-30 Ocak'ta, Soçi'de gerçekleştirilecek

22 Ocak 2018 23:31

Rusya’nın Soçi kentinde 29-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne PYD’nin katılmayacağı belirtildi. 

Hürriyet’ten Sevil Erkuş’un haberinde, Soçi’deki toplantı için 1600 kişilik katılımcı listesi hazırlandığı kaydedilirken; ”Diplomatik kaynaklar, liste üzerinde hemen hemen uzlaşıya varıldığını, YPG’nin temsil edilmeyeceğini belirtti. Suriyeli Kürtleri Türkiye’nin de önerisiyle hazırlanan bir liste üzerinden YPG ile ilişkisi olmayan Suriyeli Kürtler temsil edecek. Bu listede Suriye Yüksek Müzakere Heyetine katılan Suriye Kürt Ulusal Konseyi Temsilcilerinin yanı sıra Rusya’nın araziden belirlediği aşiret ve sivil toplum temsilcileri yer alacak” ifadelerine yer verildi. 

"Türkiye, PYD ve YPG'nin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımını bloke etti"

Sputnik’in Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde de “Türkiye’nin PYD ve YPG'nin Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımını bloke ettiği” kaydedildi. Sputnik'e konuşan yetkili, "Türkiye onay vermediği için PYD ve YPG, Soçi'deki kongreye katılmayacak. Türkiye'nin karşı olduğu hiçbir grup Soçi'deki kongreye katılamaz. Katılımcı listesi Rusya, Türkiye ve İran tarafından müşterek olarak kabul ediliyor" dedi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Soçi'deki kongrenin 29-30 Ocak'ta yapılacağını doğrulayan bir açıklama yaptı. Bakanlık, 29-30 Ocak'taki kongreyi takip edecek gazeteciler için akreditasyon sürecinin başladığını duyurdu.

Rojova Temsilciliği: Soçi için davet almadık

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Rojava Temsilciliği Başkanı Rodi Osman da bugün yaptığı basın açıklamasında, Rusya'nın Suriye'de barış tesis etme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ancak şu ana dek Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için bir davet almadıklarını söyledi.

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