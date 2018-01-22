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AA:YPG, IŞİD'li esirleri serbest bıraktı

YPG'nin TSK ve ÖSO'ya karşı savaşmaları koşusuyla hapishanelerde bulunan IŞİD'lileri, serbest bıraktığı iddia edildi

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22 Ocak 2018 18:15

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Afrin bölgesine başlattığı 'Zeytin Dalı' harekâtı'nın ardından YPG'nin TSK ve Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) karşı savaşmaları koşuluyla hapishanelerde tuttuğu IŞİD'lileri serbest bıraktığı iddia edildi. 

Anadolu Ajansı, yerel kaynaklara dayandırırak, YPG'nin Afrin'de cezaevinde bulunan IŞİD'lileri, TSK ve ÖSO karşı savaşmaları koşuluyla serbest bıraktığını duyurdu.

SDG tarafından IŞİD'den temizlenen Rakka'da operasyonu sırasında da benzer iddialar gündeme gelmişti.

 

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