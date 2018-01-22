YPG "Kilis'i hedef aldığı" açıklamalarını reddetti

YPG Genel Komutanı Sipan Hemo, Kilis'e atılan füzeler konusunda YPG'nin suçlandığı iddiaları reddetti. Hemo, “Birliklerimiz hiçbir şekilde ne Kilis'i ne de bir başka kenti hedeflememişlerdir" dedi. Hemo, aynı şekilde Türkiye destekli güçlerin denetimindeki Azez'de bir hastaneyi hedefledikleri iddialarının da doğru olmadığını söyledi.

Pazar akşamı, Suriye tarafından Kilis kent merkezi hedef alınarak 4 roket atılmış, havanın aydınlanmasıyla birlikte 2’si Suriyeli 7 kişi hafif şekilde yaralandığı mahallelerdeki ev, iş yeri ve araçlarda büyük hasar oluştuğu ortaya çıkmıştı. Roketlerin, sınırın ötesindeki YPG bölgesinden geldiği kaydedilmişti.

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"Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti, bizi sattı"

Öte yandan, YPG resmi internet sitesinde bugün yayımlanan röportajında Hemo, iki yıldır Afrin'de bulunan Rus güçlerinin kendilerine sürekli olarak "Kürtlersiz bir çözüm mümkün değil” dediklerini savunarak şunları söyledi:

"Rusya ile bazı anlaşmalarımız vardı. Ama Rusya bir gecede bu anlaşmaları yok sayarak bize ihanet etti. Açık şekilde bizi sattı (...) Rusya tüccar bir ülkedir. Anlaşılan Türk devleti ile bazı anlaşmalar yapmışlar."