Reyhanlı'nın ardından Kilis'e de roket atıldı

Afrin'den saat 20.00 sıralarında peş peşe ateşlenen roketler, Kilis'teki Ekrem Çetin ve Barış mahallelerindeki 4 eve isabet etti. OIay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu arada, patlama nedeniyle park halindeki bazı araçlar hasar gördü, ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara ile olay yeri ve hastaneye giderek incelemelerde bulundu. Tekinarslan, hastane çıkışında yaptığı açıklamada, iki mahalleye 4 roketin isabet ettiğini söyledi. Tekinarslan, "Olayda 2'si Suriyeli olmak üzere 7 kişi yaralandı. Hepimize geçmiş olsun, yaralılarımızın hayati riski yok, hepsine müdahale edildi" diye konuştu.

Gündüz saatlerinde de Afrin bölgesinden atılan roketler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine isabet etmişti.

Öğlen ve akşam saatlerinde Reyhanlı'ya 6 roket atıldı. Hatay Valisi, gün içindeki saldırılarda 1 kişinin öldüğünü 4'ü ağır 37 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kilis'te, akşam saatlerinde 20.15 sıralarında PKK/PYD bölgesinden Ekrem Çetin ile Barış mahallelerine 3 adet roket atıldı. Peş peşe patlamanın yaşandığı kentte, olay yerine sağlık, ambulans ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hafif yaralı olan bir kişi hastaneye kaldırılırken, mahallelerin elektrik direklerinde hasar olduğu için bölgenin elektriği kesildi.

Gündüz neler yaşandı?

Reyhanlı'ya gündüz saatlerinde atılan 3 roketin ardından saat 18:15 civarında bir roket daha atıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki üç yere roket düştü. Alınan ilk bilgiye göre, ilçeye bağlı Rıfat Bahadırlı Caddesi üzerindeki bir ev ile Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerine Suriye tarafından ateşlendiği belirtilen iki roket isabet etti.

Aynı dakikalarda Tayfur Sökmen Caddesi'ne de roket isabet etti.