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"YPG önderliğindeki güçler Tel Rıfat'ın yüzde 70'ini kontrol altına aldı"

Tel Rıfat, Türkiye sınırına 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor

15 Şubat 2016 20:27

YPG önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri (SDF) Tel Rıfat kasabasının yüzde 70'ini kontrol altına aldığı öne sürüldü . İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) yaptığı açıklamada Tel Rıfat'ın, YPG ve SDF tarafından kontrol altına alınmak üzere olduğu belirtildi.

Bugün gündüz saatlerinde Suriye'de YPG güçlerinin de aralarında olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF) birliklerinin, Türkiye sınırındaki Azez kentinin güneyinde yer alan Tel Rıfat kasabasına girdiği, kasabanın tamamen SDF güçlerinin kontrolüne geçmesinin an meselesi olduğu öne sürülmüştü.

Halep’in kuzeyinde Türkiye sınırına 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve Halep çevresinde süren savaş için stratejik öneme sahip olduğu söylenen Tel Rıfat kasabasının 2012 yılından beri rejim karşıtı grupların kontrolünde olduğu belirtildi.

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