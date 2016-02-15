"YPG, stratejik Tel Rıfat kasabasını ele geçirmek üzere"

Suriye'de YPG güçlerinin de aralarında olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF) birliklerinin, Türkiye sınırındaki Azez kentinin güneyinde yer alan Tel Rıfat kasabasına girdiği, kasabanın tamamen SDF güçlerinin kontrolüne geçmesinin an meselesi olduğu öne sürüldü.

Türk topçusunun cumartesi günü YPG mevzilerine başlattığı obüs saldırılarıyla bir anda tüm dünyanın gündemi haline gelen Suriye’nin Türkiye sınırındaki Azez kentinin güneyinde yer alan Tel Rıfat kasabasında sıcak saatler yaşanıyor.

Ulaştığı yerel kaynaklara dayanarak Tel Rıfat ilçesi çevresinde yoğun çatışmalar yaşandığı bilgisini veren Anadolu Ajansı, kenti elinde tutan gruplardan biri olan “Tel Rıfat Devrimcileri” saha komutanı Muhammed Ali Ebu Musa’nın “Tel Rıfat’ın düşmek üzere olduğu” yönündeki demecini aktardı. Musa, YPG güçlerinin Rusların sağladığı hava desteğiyle Tel Rıfat'a girmek üzere olduğunu söyledi. Kasabanın batısındaki Deyr Cemal bölgesi üzerinden ilerleyen YPG birliklerinin, buradaki bazı binaları geçirdiğini söyleyen Musa, “Durum çok kötü. Savaşan çok sayıda gencimiz var fakat mühimmat ve silahımız yok.” ifadelerini kullandı.



"Tel Rıfat düştü" iddiası



Bazı Kürt yerel kaynaklar ise SDF ve YPG'nin Tel Rıfat ilçesini bu sabah ele geçirdiğini iddia etti.

İki gündür kuşatma olan Tel Rıfat’ın Rus savaş uçaklarının hava desteğiyle bu sabah tamamen SDF güçlerinin kontrolüne geçtiği ve kentteki Fetih Ordusu komutanı Ebu Mahmud’un da sağ olarak yakalandığı ileri sürüldü.

Halep’in kuzeyinde Türkiye sınırına 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve Halep çevresinde süren savaş için stratejik öneme sahip olan Tel Rıfat kasabası 2012 yılından beri ÖSO ve cihatçı grupların kontrolünde bulunuyordu.