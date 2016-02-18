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Kültür-Sanat

YPG hastanesinde tedavi gören IŞİD militanı 'Yılın Basın Fotoğrafları' arasında

Türkiye'ye geçmeye çalışan mültecileri fotoğraflayan Bülent Kılıç da liste de yer aldı

18 Şubat 2016 21:30

Hollanda merkezli World Press Photo (WWP - Dünya Basın Fotoğrafları Vakfı), Brezilya'lı Mauricio Lima'nın çektiği 16 yaşındaki IŞİD militanının YPG'nin kontrolündeki hastanede tedavi olurken çektiği fotoğraf kendi kategorisinde 'en önemli fotoğraf' olarak seçti. 

Kültür Servisi'nin haberine göre; WWP bağımsız haber fotoğrafçılığı alanında çalışan en büyük uluslararası kurumlardan biri. Kurum Her sene yılın en önemli fotoğraflarını kendi kategorilerine göre ödüllendiriyor. Bu yılın kazananlar fotoğrafları arasında, bir IŞİD militanını, YPG kontrolündeki hastanede, Öcalan resmi önünde tedavi edilirken gösteren kare de bulunuyor. Bugüne kadar çektiği fotoğraflarla pek çok ödüle değer görülen Bülent Kılıç da bu yılın kazananlarından bir diğeri.

Geçtiğimiz sene en iyi fotoğraf ödülünü kazanan Bülent Kılıç bu sene de listede. Bu fotoğrafta sığınmacı bir adam küçük bir çocuğu Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki Türkiye sınırından geçirmeye çalışıyor.

Yılın Fotoğrafı ödülünü alan 'Yeni Bir Yaşam Umudu' isimli fotoğrafıyla Avusturalya'dan Warren Richardson oldu.

Macaristan, Röszke’deki Macaristan-Sırbistan sınırında bir adam, bir bebeği çitlerden geçiriyor. 

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