YPG, Esad ordusuyla çatıştı

Suriye'nin doğusundaki Haseke eyaletinde Beşar Esad hükümetine bağlı güçlerle YPG güçleri arasında çatışma çıktı. Uzun süredir IŞİD saldırılarının devam ettiği eyaletteki çatışma Kürt kaynaklarının iddiasına göre tutuklu Kürt gazetecilerin ve belediye çalışanlarının serbest bırakılmasına yönelik pazarlıkların bozulmasıyla başladı.

Evrensel gazetesinde yer alan habere göre, gelişme üzerine Kürt güçlerinin 30 rejim yanlısı milisi esir aldığı bunun üzerine, Suriye ordusu ve milislerin YPG'ye ait kontrol noktasına ateş açtığı aktarıldı. Suriye ordusunun Haseke'de Kürt mahallelerini de taradığı belirtildi.

Bir başka kaynağa göre ise çatışmalar Esad'a bağlı Ulusal Savunma Güçleri'nin kentte kontrol noktası kurmak istemesi üzerine çıktı.

'Rejim askerlerine sert yanıt veren güçlerimiz saldırıları kırmıştır'

YPG Basın Merkezi'nden olayla ilgili yapılan açıklamada ise, "Rejim güçleri, güçlerimizin denetiminde bulunan İtfaiye, Talaya bölgesi ve bazı kontrol noktalarını hedeflemiştir. Rejim askerlerine sert yanıt veren güçlerimiz saldırıları kırmıştır. Rejim güçleri eş zamanlı olarak Kürt halkımızın ağırlıkta yaşadığı Salihiyê, Miftiyê ve Til Hacer mahallelerini havan toplarıyla bombalamıştır. Bombardıman neticesinde halktan çok sayıda yaralı ve şehit olduğu yönlü haberler gelmektedir" denildi.

Çatışmaların Talaya kampı, İtfaiye, Dewara Kilisesi ve Haseke'nin bazı mahallelerinde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yine rejim güçlerinin halka yönelik ağır silahlarla düzenlediği alçakça saldırı ve katliam girişimi de devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.