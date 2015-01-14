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Esad’dan teröre karşı işbirliği çağrısı

Esad, terörizmle savaşan ülkelere seslenerek 'istihbarat paylaşımı' çağrısında bulundu

14 Ocak 2015 16:00

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çek Literarni Noviny gazetesine terörle savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Esad, terörizmle savaşan ülkelere seslenerek, 'istihbarat paylaşımı' çağrısında bulundu.

Radikal'deki habere göre, Esad, Paris'teki saldırıları kınarken, "Batılı liderler ileriyi göremiyor. Saldırılar bizim haklı olduğumuzu kanıtladı" dedi.

 

‘Batı’yı uyarmıştık’

 

Geçen hafta Fransa’da meydana gelen ve 17 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırıları hakkında konuşan Esad, saldırılardan Avrupa hükümetlerinin politikalarının sorumlu olduğunu söyledi. Esad, “Terörle savaşan ülkeler arasında bilgi paylaşımı olması gerekir” dedi ve “Batı’ya, ‘Terörü destekleyip, ona siyasî şemsiye sunamazsınız, çünkü bu sizin ülkelerinize ve milletlerinize yansır’ dedik” ifadelerini kullandı.

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