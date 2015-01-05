Kobanê'nin yüzde 90'ı YPG'nin elinde

Peşmerge Güçleri Komutanı Tuğgeneral Şevket Mızuri, YPG ve peşmergenin Kobanê'de ilerlemeye devam ettiğini ve kentin yalnızca yüzde 10'unun IŞİD'in elinde kaldığını kaydetti.

Kobanê’de Kürt güçleri Mıştenur Mahallesi’nden sonra İzaa Mahallesi’ni de IŞİD’n elinden aldı.

Rudaw’da yer alan habere göre, Peşmerge Güçleri Komutanı Tuğgeneral Şevket Mızuri, YPG savaşçılarının, peşmergelerin desteğiyle kentteki İzaa Mahallesi’ni IŞİD örgütünden temizlediğini belirtti. Tuğgeneral Şevket Mızuri, peşmerge ve YPG savaşçılarının Kobanê’nin yüzde 90’ında kontrolü sağladığını ve kentin sadece yüzde 10’unun IŞİD’in elinde kaldığını kaydetti. Tuğgeneral Mızuri, birkaç gün içinde "IŞİD’i sileceklerini" söyledi. Peşmerge Komutanı dün akşam koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının örgüte ağır bir darbe indirdiğini de aktardı.

19 IŞİD militanı öldürüldü

Kobanê’de Kürt güçleri, dün de Mıştenur Mahallesi’ni kontrol etmişti. YPG Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, YPG/YPJ'nin, kentin kuzeyinde bulunan okullar bölgesini, şiddetli çatışmaların ardından aldığı belirtildi. Açıklamada, güneydoğu cephesinde Kürt güçlerinin ilerleyişini engellemek isteyen örgütün bombalı bir araçla saldırı girişiminde bulunduğu ancak, hedefe ulaşmadan imha edildiği kaydedildi. YPG, dünkü çatışmalarda 19 IŞİD’linin öldürüldüğünü duyurdu.

Kobanê’de 4’üncü ayına giren savaşta Peşmerge Güçleri, Halk Savunma Birlikleri’ne (YPG) destek amacıyla kentte bulunuyor. Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) bazı birlikleri ile gönüllü Kürt savaşçıları da IŞİD’e karşı savaşıyor.