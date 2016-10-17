T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yozgat’ta kaynana gelinini tüfekle öldürdü

Hayatını kaybeden kadının 12 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi

17 Ekim 2016 13:12

 

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, kaynana tartıştığı gelinini vurarak öldürdü.

Hürriyet'in haberine göre, olay, Sorgun’a bağlı Kepirce köyünde meydana geldi. 72 yaşındaki kaynana Mevlüde A. ile gelini 38 yaşındaki Ayşe A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda kaynana M.A., evde bulunan av tüfeği ile gelini Ayşe A.’yı sırtından vurdu. Gelin Ayşe A. olay yerinde hayatını kaybederken, kaynana Mevlüde A. olay yerinden kaçtı.

Olayın emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından, zanlının Sorgun’da olduğunu öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş şube ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda, Kaynana Mevlüde A.’yı yakaladı.

Gözaltına alınan Mevlüde A., İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ilk sorgusunun ardından İlçe Jandarma Komutanlığına, oradan da hastanede yapılan muayenesi sonrasında Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Hayatını kaybeden 38 yaşındaki gelin Ayşe A.’nın 12 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

Yozgatkaynanagelin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24