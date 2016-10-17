Yozgat’ta kaynana gelinini tüfekle öldürdü

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, kaynana tartıştığı gelinini vurarak öldürdü.

Hürriyet'in haberine göre, olay, Sorgun’a bağlı Kepirce köyünde meydana geldi. 72 yaşındaki kaynana Mevlüde A. ile gelini 38 yaşındaki Ayşe A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda kaynana M.A., evde bulunan av tüfeği ile gelini Ayşe A.’yı sırtından vurdu. Gelin Ayşe A. olay yerinde hayatını kaybederken, kaynana Mevlüde A. olay yerinden kaçtı.

Olayın emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından, zanlının Sorgun’da olduğunu öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş şube ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda, Kaynana Mevlüde A.’yı yakaladı.

Gözaltına alınan Mevlüde A., İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ilk sorgusunun ardından İlçe Jandarma Komutanlığına, oradan da hastanede yapılan muayenesi sonrasında Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Hayatını kaybeden 38 yaşındaki gelin Ayşe A.’nın 12 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.