Yozgatlılar kısa yaşıyor

Akdeniz Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü’nce, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinden yola çıkılarak yapılan tespitlere göre, Türkiye’de en kısa yaşam süresinin Yozgat’ta, en uzun yaşam süresinin Nazilli’de olduğu belirlendi.



Yozgat’ta Yaşlılık Araştırma ve Uygulama Merkezi kurularak, Yozgatlılar’ın neden erken yaşta öldüğü incelenecek. AÜ Gerontoloji Bölüm Başkanı Doç.Dr. İsmail Tufan, Yozgat ve ilçelerinde TÜİK verilerine göre 65-75 yaş aralığında ölümlere daha sık rastlandığını söyledi. Tufan, Yozgat ve çevresinde 80-90 ve üzeri yaş gruplarına çok yoğun rastlanmadığını kaydetti. Bölgelere göre en uzun ömürlüler Karadeniz’de, en kısa ömürlüler Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşıyor. En uzun yaşama rekoru ise Nazilli’de bulunuyor, nüfusun dörtte biri 60 yaşın üstünde.



Türkiye ortalaması 72.3,

Nazillliler 100’ü görüyor



Araştırma kapsamında en uzun yaşanan Nazilli’de 60-100 yaş üzeri insanların kanları alınacak, beslenme modelleri incelenecek, psiko sosyal boyutu ele alınacak. Her 100 kişiden 23’ünün 60 yaşın üzerinde olduğu Nazilli, Türkiye’nin yaşlılık şampiyonu. Türkiye’de 2020 yılında 60 yaş üzeri 18 milyon kişinin olması öngörülüyor. Türkiye’de ortalama insan ömrü ise 72.36 yıl.

