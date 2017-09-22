Yozgat Ticaret Odası Başkanı, Akşener'in partisine katıldı: Sıfat beklentim yok, yiğit kadının yanındayım

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Özışık, 20 gün sonra yapılacak oda seçimlerinde aday olmayacağını açıklayıp, Meral Akşener'in siyasi oluşumuna destek vereceğini açıkladı. Özışık, "Hiçbir görev ve sıfat beklentisi olmaksızın bu yiğit Türk kadının yanında nefer olmaya hazırım" dedi.

Özışık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a defalarca ulaşmak istediğini ancak hiçbir zaman görüşemediğini belirtirken böyle bir tabloda çalışmanın mümkün olmadığını söyledi. Ticaret odası binasında gazetecilere açıklama yapan Özışık, Meral Akşener'in kuracağı siyasi partinin Türkiye için yeni bir umut olacağını belirterek, siyasette yer almak istediğini belirtti.

İşte Özışık'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün yapımı tamamlanan Valilik binasının parası ile bu şehirde 5 tane hayvancılık OSB yapmak mümkün idi. Ama istihdam üretim yerine lüks hayat tercih edildi. Gecen sene Sayın Cumhurbaşkanına ulaşabilmek için Yozgat’tan Ankara’ya biri tekerlekli sandalyede bir avuç kahraman hemşerimle yürüdüm. Sayın Cumhurbaşkanına ulaşabilmiş olsaydık şu, şu, şu projeleri oluşturduk ama hep engellendik, buna karşılık temsilcileriniz şehrin hiç olmadık yerine devasa ve lüks bir saray yaptılar bir beton mezarlığı diktiler diyecektik ama cumhurbaşkanına ulaşamadım.

​İleride nedenlerini ayrıntılı olarak kamuoyu ile paylaşacağım yukarda saydığım yanlışlıklar beni bir karar noktasına getirdi."

Aday değilim

"Artık kararım kesindir ki bu zihniyet iktidarda olduğu sürece Ticaret ve Sanayi Odası başkanı olarak hizmet etme şansım yoktur. Olmayacaktır. Ben seçimi kazansam bile beni cezalandıranlar Yozgat’ın kaybetmesine sebep olacaktır. Yeter ki Yozgat kaybetmesin. Onun için ben bırakıyorum Ticaret Odası başkanlığına aday değilim. Tüm adaylara başarılar diliyorum. Çalışan kazansın ve Yozgat için çok çalışsın.

​Muhterem Basın Mensupları!

Ülkemiz içte dışta büyük sıkıntılar yaşamaktadır. Görünen odur ki, tedbir alınmadığı takdirde bu sıkıntılar artarak devam edecek gibi görünmektedir. Güzel ülke Türkiye’miz hem siyasi, hem ekonomik, hem de sosyal yönden bir çıkmaza doğru sürüklenmektedir.

​Ekonomi orta gelir tuzağına yakalanmış ve can çekişmektedir. Piyasalarda büyük bir kriz yaşanmakta ama yokmuş gibi davranılmaktadır. Esnaf siftahsız dükkân kapatmakta banka-borç kıskacında can çekişmektedir.

​Dış politikada adeta bir iflas yaşanmaktadır. Güney sınırlarımızda yaşanmakta olan hadiseler, milletimizi endişeye sevk etmiş durumdadır. Kim dost, kim düşman bilinmez durumdadır."

Hesap sorulmalıdır

"​İçeride geçen yıl Fetö terör örgütü hain bir darbe teşebbüsüne kalkışmıştır. Bu menfur terör örgütü ile yapılan mücadelenin arkasındayız. Fakat bu mücadelenin siyasilere uzanmaması milletin vicdanında soru işaretlerine sebep olmuştur. Belediyelerin imkânlarını peşkeş çekenler, okyanus ötesine selam gönderenler, hoca efendi deyince iki büklüm olanlar, bugün maskeleri ile aramızda dolaşmakta ve suçlarına milat yaratıp 'ben milattan sonra temizim' diyerek pişkin pişkin gezmektedirler. Fakat milletim biliyor ki, bu milletin istiklaline kasteden bu hain örgüte yardım ve yataklık etmenin miladı olmaz ve olmamalıdır. 17-25 Aralıktan önce de, sonrada kim ne destek verdiyse makam ve mevki ne olursa olsun hesabını vermelidir ve inancım odur ki verecektir de.

Milletimizin adalete olan güveni neredeyse sıfırlanmış ve güce göre karar veren bir adalet anlayışı oluşmuş durumdadır. Demokratik çoğulculuğu, konuşan Türkiye’yi, eleştirel düşünceyi kaybetmiş durumdayız. Hemen hemen her 2-3 senede bir eğitim sistemimiz sil baştan değişir olmuştur. Çocuklarımızı hangi sisteme göre geleceğe hazırlayacağız bilemez olduk. Yine silahlı kuvvetlerimiz ciddi bir itibar kaybına uğramış durumdadır.

Kısacası milli gücün tüm unsurları tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar zayıflamamış bu kadar güçsüz kalmamıştır. Ülkemizin tüm unsurları çok zor günler yaşamaktadır. Milli gücün zayıflaması o ülkenin beka problemi yaşamasına sebep olur.

Ama bu millet geleceğini Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi 'kendi azim ve kararı' ile kurtaracaktır. Çözüm siyaset kurumudur."

Akşener hareketiyle birlikteyim

"Yukarda yazdığım sebeplerle Yozgat Ticaret Odası başkanlığına aday değilim. Ama Ülkeme ve Yozgat’ıma hizmet etmeye devam edeceğim.

​Son zamanlarda yakından takip ettiğim gücünü milletten alan yeni siyasi oluşumun içerisinde yer alarak 8 yılda sahip olduğum ama uygulamada engellendiğim tüm bilgi proje ve birikimimle hemşerilerimin hizmetinde olacağım.

Sayın Meral Akşener ile çıkmış olduğu bu meşakkatli yolda yürümeye hazırım. Hiçbir görev ve sıfat beklentisi olmaksızın bu yiğit Türk kadının yanında nefer olmaya hazırım. Güzel ülkeme ve ekonomik çaresizlik yüzünden sürekli göç veren aziz Yozgat’ıma borcum vardır. Söz konusu vatansa, söz konusu Yozgat’sa gerisi teferruattır. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası üyelerine ve tüm Yozgat halkına ve özelikle Yozgat için Ankara’ya yürüyen ve bu yürüyüşe destek veren kadın ve erkek tüm yiğitlere selam ve saygılarımı sunuyorum."